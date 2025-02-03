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Военное обозрение

Пресса США: Иран активизировал работу по созданию ядерных боеголовок, маскируя их под космические программы

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Источник изображения: topwar.ru

Секретное агентство Минобороны Ирана, отвечающее за ядерные разработки, ведет работы на объектах космической программы Исламской Республики. Такие данные со ссылкой на доклад Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) приводит американский телеканал Fox News. В публикации отмечается, что соответствующая деятельность тщательно скрывается.

Данные, собранные за несколько месяцев, показывают, что Организация оборонных инноваций и исследований Ирана активизировала работу над созданием ядерных боеголовок на объектах в Шахруде и Семнане

– подчеркивается в документе.

Авторы доклада добавляют, что до недавнего времени упомянутые объекты считались исследовательскими центрами по освоению мирного космоса.

В качестве примера ядерных разработок авторы документа упоминают запуск исследовательского спутника Chamran-1, который был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Qaem-100.

Что же касается космодрома в Семнане, то, по мнению авторов доклада, здесь Иран пытается создавать ракеты типа Simorgh, которые работают на жидкостном двигателе, и также способны выводить на орбиту спутники. В Национальном совете сопротивления Ирана уверены, что эти ракеты можно адаптировать для доставки ядерных зарядов.

Стоит отметить, что NCRI является оппозиционной действующему правительству Ирана организацией. Она базируется в Париже и тесно сотрудничает с США. К примеру, некоторое время назад на съезд NCRI в столицу Франции приезжал спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

Добавим, что некоторое время назад президент Ирана Масуд Пезешкиан равно как и аятолла Хаменеи, заявил, что Исламская Республика не преследует цель создать ядерное оружие.

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