«Новые методики»: Морпехи и ВМС США приступили к обучению, с учётом украинского опыта в Чёрном море и ситуации в Красном море

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Корпус морской пехоты и ВМС США продолжают инвестировать в реалистичные учебные симуляторы и многопрофильные комплексные учения. Их тренировки включают в себя всё больше элементов, способных привести к большей летальности противника.

Представители командования американской морской пехоты и ВМС на недавно прошедшей конференции заявили, что они планируют использовать самые передовые технологии, которые соответствуют новым угрозам, чтобы лучше подготовить морских пехотинцев и моряков к победе над противниками в будущем возможном бою.

По их словам, с учетом глобальных конфликтов и напряженности в Средиземном море, на Украине, в Красном и Южно-Китайском морях, а также угроз со стороны противников, включая Китай, Вашингтону нельзя терять времени.

Характер войны меняется прямо на наших глазах. Системы обучения и то, как службы готовят оперативные подразделения и боевые навыки отдельных морских пехотинцев и моряков, должны адаптироваться и приспосабливаться к новейшим угрозам и тактике.

— заявил в среду вице-адмирал Джон Уэйд, командующий Третьим флотом США в Сан-Диего.

Отмечено, что в настоящий момент надводный флот американских ВМС делает много из этого, анализируя и включая в свою школу оперативные уроки, извлеченные из продолжающихся операций в Красном море и Аденском заливе, а также использования Украиной беспилотных систем против российских сил в Чёрном море. Получается, что для Вашингтона все эти вооруженные конфликты, развязанные при их непосредственных инициативах, являются не только обеспечением работой ВПК, но и некое «практическое пособие» для собственных учений.

Моряки посредством различных кампаний хотят обучать, оснащать и размещать свои силы по всему миру, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, где, по прогнозам военных чиновников США, в ближайшие несколько лет может возникнуть потенциальный конфликт. Главные угрозы высокого уровня включают возможную операцию Китая против Тайваня.

На данный момент три корпуса американских морских пехотинцев уже начали обучение и подготовку своих оперативных подразделений, включая резервные силы, по новым методикам.