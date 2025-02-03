Минобороны рассказало, как "поставили на ход" трофейный БТР М113 в Курской области

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Десантники в Курской области "поставили на ход" трофейный бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) М113. Как сообщили в Минобороны России, в дальнейшем примут решение об использовании трофейной техники.

Как передавал ранее корреспондент ТАСС, подразделение группировки "Север" в Курской области эвакуировало поврежденный украинский БТР М113 производства США.

"Очередная трофейная М113 производства США была доставлена в расположение отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ с Дальнего Востока из приграничных районов Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ. <…> В ходе проведения ремонтных работ по восстановлению с другого трофейного М113 - донора - были сняты необходимые запчасти и установлены на трофейную машину. После чего машина "встала на ход". В дальнейшем будет принято решение об использовании трофейной американской техники", - сказали в ведомстве.

Эвакуация бронеавтомобиля проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем вторым этапом десантники ремонтно-эвакуационных подразделений эвакуировали машину под непрекращающимся воздействием FPV-дронов и артиллерии противника. Ее зацепили на буксир и доставили в ремонтное подразделение.

Как пояснили в МО РФ, внутри были обнаружены боеприпасы, автоматические винтовки, пулеметы и гранатометы. Сама машина не была подбита, а подорвалась, наехав на мину, и потеряла гусеницу с правым передним фрикционом. "После чего ее экипаж с десантом погиб, а выжившие, бросив боевую машину, разбежались", - уточнили в ведомстве.

Мастер ремонтного отделения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения с позывным Добрый рассказал, что пришлось постараться, чтобы восстановить машину. "Трудность была в том, что это трофей, запчасти у нас не лежат. Нам пришлось найти еще один трофей, чтобы восстановить данный бронетранспортер. Разбирали, просто смотрели, что ставится, как разбирается", - рассказал он.