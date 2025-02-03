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Военное обозрение

«Больше Пентагона»: в КНР строят крупнейший в мире командный центр, выдерживающий даже ядерный удар

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Источник изображения: topwar.ru

Недалеко от китайской столицы ведется строительство «Пекинского военного городка». В КНР юго-западнее Пекина строят крупнейший в мире командный центр, выдерживающий даже ядерный удар потенциального противника.

Об этом сообщает британская газета The Financial Times, ссылаясь на данные американских чиновников и разведчиков, а также на снимки из космоса.

По завершении строительства новый комплекс по своей площади будет больше штаб-квартиры Минобороны США – Пентагона – более чем в десять раз. Таким образом, Пекин продемонстрирует преимущество своей военной инфраструктуры над американской.

Площадь китайского командного центра составит примерно шесть квадратных километров, или шесть миллионов квадратных метров. Комплекс включает в себя бункеры для высшего военного и политического руководства страны, расположенные глубоко под землей. Там оно будет находиться в случае крупномасштабного вооруженного конфликта с участием Китая, в том числе во время ядерной войны.

Один из бывших сотрудников разведки США утверждает, что действующая в настоящий момент штаб-квартира Вооруженных сил КНР, расположенная в Пекине, хотя и была возведена совсем недавно, не является хорошо защищенным объектом.

Размер, масштаб и частично заглубленные характеристики нового объекта позволяют предположить, что он заменит комплекс на Западных холмах в качестве основного командного центра на время войны

- так отставной американский разведчик отозвался о новом строящемся комплексе.

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Страны
Китай
США
Проекты
Ядерный щит
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