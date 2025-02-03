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Интерфакс-АВН

В МИД РФ заявили о возможности диалога с США по стратстабильности только при изменении позиции Вашингтона по отношению к России

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Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - Возобновление диалога с США по стратегической стабильности возможно только в случае отказа Вашингтона от курса на подрыв безопасности России, все элементы должны обсуждаться в комплексе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Комментарии российского руководства всегда лежат в плоскости тех предпосылок, которые необходимы для предметного разговора с Вашингтоном по указанной теме, не было сказано о том, что мы безусловно открыты к возобновлению в сложившихся обстоятельствах диалога с США по стратстабильности, включая геополитические обмены мнениями по контролю над вооружениями", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Она подчеркнула, что все комментарии, которые делались российской стороной, связаны с предпосылками, которые необходимы для предметного разговора по этой проблематике.

"Предпосылки эти всегда были обозначены нами доходчиво: это конструктивный диалог, который невозможен без отказа Вашингтона от остро конфронтационного курса на радикальный подрыв безопасности России", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"Последовательная и твердая позиция России состоит в том, что попытка обособления указанных вопросов от военно-политических реалий неприемлема; нелогична, соответственно, неприемлема. Стратегический диалог возможен лишь на основе равноправия, учета коренных интересов России в области безопасности и комплексного подхода к факторам стратегической стабильности, которые теснейшим образом взаимосвязаны", - сказала Захарова.

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Россия
США
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