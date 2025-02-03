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ТАСС

Орбан: США теперь стремятся к миру на Украине, а ЕС - к продолжению войны

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что правительство республики по-прежнему выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров и рассчитывает в этом деле на нового президента США Дональда Трампа

БУДАПЕШТ, 31 января. /ТАСС/. Новая администрация США и руководство Евросоюза придерживаются разных подходов к конфликту на Украине: Вашингтон теперь выступает за мирное урегулирование, а Брюссель - за продолжение войны. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопросы о ситуации на Украине в утренней программе радиостанции Kossuth.

"Европейцы говорят, что санкции должны быть сохранены и даже усилены для того, чтобы украинцы выиграли войну против России. Вчера госсекретарь США [Марко Рубио] заявил в большом интервью, что было бы несправедливо всех обманывать, утверждая, что украинцы могут выиграть эту войну. Что ж, спасибо ему за это интервью, поскольку оно показало, что американцы хотят не санкций, а мира, а европейцы хотят санкций, а не мира", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что сейчас "европейская логика полностью отличается от американской: одна - логика войны, а другая - логика мира". Орбан подтвердил, что правительство Венгрии по-прежнему выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров и рассчитывает в этом деле на нового президента США Дональда Трампа. 

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