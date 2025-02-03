Нарышкин заявил, что врагам России все труднее отрицать ее успехи в зоне СВО

По словам директора СВР, политическим оппонентам РФ также становится все сложнее отрицать "успехи на фронтах"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Политическим оппонентам и врагам России все труднее становится отрицать ее успехи в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Размышляя сегодня о событиях Великой Отечественной войны, мы, безусловно, соотносим их с нынешними событиями в зоне проведения специальной военной операции, с подвигами наших современников, с успехами на фронтах, которые становится все труднее и труднее отрицать нашим политическим оппонентам и врагам", - сказал он на заседании постоянно действующего организационного комитета Всероссийской политической партии "Единая Россия" "Наша Победа".