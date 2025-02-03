«Аккумулятор разрядился за 3 минуты»: НАТО провело неудачное испытание нового дрона при низких температурах в Гренландии

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Страны НАТО пытаются форсировать ситуацию на арктическом направлении. Фактически речь идёт о подготовке к масштабному военному противостоянию в богатейшем ресурсами регионе, который называют последней кладовой планеты Земля.

Одним из сегментов активности стран НАТО в Арктике становится программа по созданию беспилотников, способных действовать в условиях низких температур. Пока имеющиеся на вооружении НАТО дроны «боятся» условий Крайнего Севера.

Внимание стоит обратить на испытания, которые прошли в Гренландии. Беспилотник Arctic Unmanned был испытан при температуре -45 по Цельсию. Испытания признаны неудачными, так как при низких температурах аккумулятор разрядился менее чем за 3 минуты.

Сообщается о том, что новая натовская программа нацелена на то, чтобы создать беспилотники, аккумуляторы которых будут держать заряд и при критически низких температурах. Также сообщается о попытках решить проблемы с обледенением небольших дронов при их использовании в условиях Арктики. Проблема с обледенением касается как винтов беспилотного аппарата, так и его оперения.

Западная пресса пишет о том, что в стратегическом документе США от июля прошлого года говорится, что «беспилотные технологии являются ключевым звеном в противодействии российско-китайскому сотрудничеству в Арктике». Также добавляется, что американское командование озабочено совместными российско-китайскими авиационными операциями неподалёку от берегов Аляски, включая Берингов пролив.

О стоимости реализации новой программы пока не сообщается.