Пишем – сокращение американских войск в Европе, в уме – подготовка к войне

Ряд аналитических центров, которые работают в интересах американского правительства, озаботились необходимостью дальнейшего военного присутствия США в Европе для эффективного сдерживания России. Среди них выделим американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS), который подготовил т.н. аналитический материал «Сдерживание России: военная позиция США в Европе».

В документе отмечается, что продолжающаяся СВО России на Украине, рост случаев саботажа и подрывной деятельности в Европе, а также угрозы ядерной эскалации представляют собой серьезную и долгосрочную угрозу для безопасности США, Европы и всего мира. При этом подчеркивается, что даже в случае завершения конфликта на Украине, Россия останется угрозой для Штатов и Европы.

В упомянутом документе «аналитики» манипулируют оптимальной численностью американских войск в Старом Свете в контексте вероятности, что США придется «сдерживать» две крупные войны – одну в Европе и другую в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, обеспечить готовность ВС к непредвиденным обстоятельствам в других регионах, например, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

В связи с этим, для «сдерживания российской агрессии» авторы рекомендуют Соединенным Штатам, сохранить долгосрочное военное присутствие в Европе, сосредоточенное на восточном фланге НАТО. При этом Пентагон должен изменить формат присутствия в регионе. С нынешнего 5+2 до 4+2, что означает – до четырех боевых бригадных групп и двух штабов.

Более того, чтобы приободрить восточноевропейских союзников и укрепить собственные позиции, рекомендуется перейти от ротационного к постоянному присутствию американской бронетанковой боевой бригадной группы (ббг) в Польше. В этом случае Вашингтон будет иметь три ббг на постоянной основе – в Польше, Италии и Германии, а также одну ротационную в Румынии и два штаба дивизионного уровня – в Германии и Польше.

Также отмечается, что формат 4+2 должен включать постоянное базирование двух бригад армейской авиации. Надо полагать, что кроме дислоцирующейся в Германии 12-й бригады АА, речь идет об изменении статуса ротационной американской бригад АА в Польше.

В частности, по мнению авторов, необходимо развернуть эскадрилью F-16 на АвБ Шпангдалем, дополнительно к семи имеющимся в настоящее время. Сегодня две эскадрильи самолетов F-35A и две эскадрильи F-15E 48-го иакр базируются на АвБ Лейкенхит в Британии, две эскадрильи самолетов F-16 31-го иакр размещены на АвБ Авиано в Италии и одна эскадрилья F-16 52-го иакр размещена на АвБ Шпангдалем в Германии.

Кроме того, обращено внимание на необходимость усиления присутствия американских ВМС в Балтийском регионе по средствам малых надводных боевых кораблей и беспилотных аппаратов до 2030 года. Отмечается, что американские мореманы должны чаще посещать порты и активнее проводить двусторонние и многонациональные учения, развернуть в регионе дополнительные противолодочные силы, в том числе на ряде ВМБ Германии.

Вместе с тем, отмечается, что оперативные потребности присутствия кораблей и подводных лодок в Индо-Тихоокеанском регионе должны иметь приоритет над развертыванием в Балтике.

При этом, ВМС США и союзники по НАТО должны разработать план по борьбе с «гибридными угрозами». Здесь имеется в виду обеспечение защиты подводных коммуникаций, нарушение работы которых может угрожать энергетической и информационной безопасности. Кроме того, Штаты и НАТО должны максимально задействовать возможности новых членов альянса – Финляндии и Швеции, в том числе по минированию и разминированию в случае возможного конфликта с Россией.

Напомним, что в Европе постоянно размещено около 65 тыс. военнослужащих США, и еще несколько десятков тысяч находятся на ротационной основе. После начала СВО России на Украине в 2022 году общая численность американских войск достигла 100 тыс. человек.

Так, за риторикой о необходимости сокращения американского военного присутствия в Европе стоит в первую очередь, намерение новой администрации Трампа сократить многомиллиардную ежегодную программу сдерживания России. Похоже, что это будет означать лишь переход от ротации к постоянному размещению американских сил в Европе, в том числе в Польше, поближе к границам Беларуcи и России, и перенос расходов на их содержание за счет принимающей стороны.

Отсюда вытекает, что США должны заставить европейских союзников увеличить свои военные расходы и повысить собственные возможности сдерживания России.

При этом, в выводах CSIS говорится, что Вашингтону необходимо сохранить долгосрочное военное присутствие в Европе, призванное «сдерживать российскую агрессию, но если сдерживание не сработает, вести и выигрывать войну великих держав». Поэтому, несмотря на все заявления о необходимости сокращения части сил Пентагона в Европе, Вашингтон продолжает подготовку к войне с Россией.

Николай Астровский