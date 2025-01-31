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ТАСС

Corriere della Sera: первая линия фронта ВСУ осталась без экипировки и оружия

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© Carl Court/ Getty Images
© Carl Court/ Getty Images.
Источник изображения: © Carl Court/ Getty Images

Газета считает, что украинской стороне не помогают запускаемые сотнями БПЛА и поджоги объектов инфраструктуры на российской территории

РИМ, 30 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на передовой остались без должной экипировки и боеприпасов, тогда как на Западе идет обсуждение, стоит ли продолжать отправлять Киеву оружие. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Комментируя конфликт в Министерстве обороны Украины, откуда был уволен заместитель министра Олег Клименков, а также увольнение по инициативе главы Минобороны Рустема Умерова главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой, издание отмечает, что "война идет плохо" для Украины.

Газета считает, что украинской стороне не помогают запускаемые сотнями БПЛА и поджоги объектов инфраструктуры на российской территории. Издание также признает, что редко для западной прессы, что ВСУ провоцируют жертвы среди мирного населения в Белгороде, в том числе среди детей.

В статье также напоминается, что накануне итальянский парламент одобрил продление оказания военной помощи Киеву. При этом министр обороны Италии Гуидо Крозетто признался, что надеется, что нового пакета военной помощи от Рима не понадобится. До сих пор страна сформировала девять пакетов военных поставок Украине, их содержание засекречено. 

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Страны
Италия
Украина
Проекты
БПЛА
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