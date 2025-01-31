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Дания развивает военное присутствие в Арктике — но смогут ли западные страны догнать Россию? (Yle, Финляндия)

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Арктика - первый в мире ледокол, дошедший до Северного полюса, преодолев льды в свободном плавании.
Арктика - первый в мире ледокол, дошедший до Северного полюса, преодолев льды в свободном плавании.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Вяткин

Yle: Дания решила масштабно инвестировать в оборону Арктики

Дания наконец-то решилась на масштабные инвестиции в оборону Арктики, пишет Yle. Однако возникает сомнение, смогут ли западные страны догнать Россию, которая уже более 15 лет укрепляет свое присутствие в Заполярье.

Эва Ламппу (Eva Lamppu)

Западные страны долгое время пренебрегали Арктикой, тогда как Россия целенаправленно крепила боеготовность на северных широтах. Сегодня Дания приобретает военные корабли и беспилотники, чтобы усилить свое присутствие в Заполярье.

Решение Дании инвестировать два миллиарда евро в оборону Арктики принципиально важно и в сложившейся ситуации весьма приветствуется, объясняет Харри Миккола, директор программы из Института внешней политики.

"Это заметное увеличение, особенно по сравнению с изначальным уровнем. Кроме того, это сигнал, что страна реагирует на угрозы безопасности", — говорит Миккола, чья работа сосредоточена, в том числе, на вопросах Арктики.

По словам Микколы, защита датской Гренландии доселе была весьма скромной. Вообще, западные игроки, даже те, у кого в Заполярье есть конкретные интересы, во многом пренебрегают обороной.

"Вкладываться в оборону на севере для западных стран арктического региона крайне важно, однако многие государства не уделяют должного внимания северным регионам. В то же время Россия целенаправленно крепит боеготовность в регионе последние пятнадцать лет", — говорит Миккола.

Оборону не воссоздашь в мгновение ока

На этой неделе Дания объявила, что приобретает три новых военных корабля и беспилотники для защиты Гренландии, Северного Ледовитого океана и Северной Атлантики. Первые корабли могут сойти со стапеля через пять-шесть лет.

По словам Микколы, такие временные рамки еще раз подчеркивают то обстоятельство, что восстановление пришедшей в упадок системы занимает много времени — особенно в столь переменчивой ситуации в области безопасности, как сейчас.

На геостратегический баланс в Арктике во многом повлияла российская спецоперация на Украине — в частности то обстоятельство, что Финляндия и Швеция теперь входят в НАТО.

Миккола предвещает, что военные инвестиции в Арктику и близлежащие регионы лишь увеличатся.

"Геополитическая ситуация и положение в области безопасности в Арктике существенно изменились. Если посмотреть на развитие событий в долгосрочной перспективе, то изменения лишь ускорятся", — предрекает Харри Миккола из Института внешней политики.

Ставки растут — что предпримет Китай?

С вступлением в военно-политический союз Финляндии и Швеции важность Арктики для НАТО возросла. В состав альянса вошли северные территории, которые нуждаются в защите.

"Маршруты по Северной Атлантике крайне необходимы, поскольку именно через них Европа получит военное подкрепление из Северной Америки. Разумеется, в интересах России попытаться эти связи нарушить", — рассуждает Миккола.

Для защиты архипелага Шпицберген и Северной Норвегии в теории может потребоваться территория и воздушное пространство Финляндии.

В настоящее время американские войска все активнее отрабатывают военные действия в Северной Европе. Сейчас США пытаются решить проблему нехватки ледоколов. Они необходимы для плавания в северных широтах, поскольку арктические льды тают ускоренными темпами.

Перемена климата вообще сильно влияет на весь регион.

Для России значение Арктики также растет, так как изведанные запасы газа и нефти в Западной Сибири постепенно истощаются. Кроме того, на Кольском полуострове базируется Северный флот — главное острие российской угрозы.

Стоит отметить, что роль и влияние Китая в Арктике значительно возросли, а Россия оказалась в полной зависимости от великой державы.

"Экономическое присутствие Пекина в Арктике значительно расширилось. Главный вопрос заключается в том, на каком этапе присутствие Китая в регионе перейдет в военную плоскость — например, когда атомные подводные лодки страны смогут достичь Северного Ледовитого океана. Это, в свою очередь, напрямую влияет на ситуацию с безопасностью для США и еще больше увеличивает геополитический вес региона", — заключил Миккола.

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