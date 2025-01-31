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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ: два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и Японского морей

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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и Японского морей, на отдельных этапах их сопровождали иностранные истребители, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, продолжительность полета составила более 8 часов.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что "экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей".

Минобороны РФ распространило кадры полета Ту-95МС и их возвращения на аэродром.

28 января Минобороны РФ сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана.

По официальной информации, стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

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