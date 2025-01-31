Минобороны РФ: за последние полгода ВСУ ежемесячно теряют в среднем около 50 тысяч военнослужащих

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны России отмечает, что последние шесть месяцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) стабильно теряют каждый месяц до полусотни тысяч бойцов, а то и больше.

За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ в среднем составляют около 50 тысяч человек и выше (январь 2025 – 51960 чел., декабрь 2024 – 48470 чел., ноябрь 2024 – 60805 чел. и т.д)

- говорится в сообщении оборонного ведомства.

В то же время в Минобороны РФ указывают на то, что за последние полгода, несмотря на все усилия, численность новобранцев ВСУ едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц. Чтобы быстрее пополнять недостаток в живой силе на фронте, этих новобранцев без соответствующей подготовки направляют на передовую, что, в свою очередь, приводит к сокращению численности ВСУ.

На этом фоне наблюдается массовое дезертирство в украинской армии. По некоторым данным, до 100 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно оставили воинские части и пустились в бега.

Как отмечают в российском Минобороны, планы Киева по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет – единственный способ на время избежать каскадного обрушения фронта.

Напомним, что с мая прошлого года на Украине и так ужесточили правила мобилизации, что привело к бегству из страны мужчин призывного возраста.