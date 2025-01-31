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Министерство обороны России отмечает, что последние шесть месяцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) стабильно теряют каждый месяц до полусотни тысяч бойцов, а то и больше.
- говорится в сообщении оборонного ведомства.
В то же время в Минобороны РФ указывают на то, что за последние полгода, несмотря на все усилия, численность новобранцев ВСУ едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц. Чтобы быстрее пополнять недостаток в живой силе на фронте, этих новобранцев без соответствующей подготовки направляют на передовую, что, в свою очередь, приводит к сокращению численности ВСУ.
На этом фоне наблюдается массовое дезертирство в украинской армии. По некоторым данным, до 100 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно оставили воинские части и пустились в бега.
Как отмечают в российском Минобороны, планы Киева по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет – единственный способ на время избежать каскадного обрушения фронта.
Напомним, что с мая прошлого года на Украине и так ужесточили правила мобилизации, что привело к бегству из страны мужчин призывного возраста.