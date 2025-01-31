Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Главным открытием украинского конфликта, который на сегодняшний день является самым крупным вооруженным противостоянием в Европе со времен Второй мировой войны, несомненно, стали дроны. По мнению многих экспертов, именно беспилотники в будущем станут определяющим фактором в любых войнах или локальных конфликтах.

В то же время, если на первых этапах нашей СВО БПЛА в основном использовались для разведки и наведения артиллерии, то сегодня они выступают в роли одного из самых эффективных средств поражения живой силы, техники и военной инфраструктуры противника.

Но и это еще не всё. Беспилотников на линии боевого соприкосновения сегодня стало настолько много, что они нередко применяются даже для уничтожения себе подобных.

Так, в российских околовоенных пабликах разошлось видео, на котором запечатлен момент успешной атаки нашего FPV-дрона на БПЛА-ретранслятора противника.

На кадрах видно, как российский дрон приближается к зависшему над одним из населенных пунктов объекту. При сближении с последним становится понятно, что это беспилотник-ретранслятор.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Решение на уничтожение вражеского аппарата российскими операторами было принято незамедлительно. Операция прошла успешно.

В материале говорится, что события происходили на Покровском направлении. В качестве ретранслятора киевскими боевиками использовался модернизированный квадрокоптер DJI matrice 30t.