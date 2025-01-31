НАТО наращивает боевой потенциал вблизи границ РФ и Белоруссии - начальник Объединённого штаба ОДКБ

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс наращивает военную активность вблизи границ России и Белоруссии, совершенствует оперативное оборудование территории региона с целью сокращения сроков перегруппировки войск НАТО к границам Организации, заявил начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков.

"Рост напряжённости в Восточноевропейском регионе носит беспрецедентный характер. Сохраняется значительное присутствие коалиционных и национальных войск в непосредственной близости от границ Белоруссии и России. Нарастает их военная активность, интенсивность и масштабы совместных учений. Активно совершенствуется оперативное оборудование территории региона с целью сокращения сроков перегруппировки войск НАТО к границам Организации", - сказал Сердюков на брифинге в Москве в четверг.