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Глава ОСК оценил потребности судостроения в новых специалистах

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Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) требуется порядка 2 тысяч новых работников ежегодно, основную долю которых должны составлять специалисты со средним образованием. Об этом рассказал гендиректор ОСК Андрей Пучков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"В структуре ОСК сейчас трудится порядка 100 тысяч работников. И наша потребность составляет порядка 2 тысяч новых работников ежегодно. При этом порядка пятисот – это выпускники высших учебных заведений, 1,5 тысячи – ребята со средним профессиональным образованием", – привели слова Пучкова в пресс-службе правительства.

Производственное объединение "Севмаш"

ПО "Севмаш"


Он также отметил, что корпорация активно работает с учебными заведениями, ищет новые форматы. В частности, совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) разработан формат подготовки профессиональных инженеров-корабелов для ОСК, предполагающий совмещение работы и учебы.

Помимо этого, ОСК работает с 22 колледжами. Благодаря этому ежегодно на практику привлекается порядка 3,5 тысячи молодых людей. Также в корпорации развивается система наставничества.

"Все направления развития судостроения крайне важны для нашей страны. Кадровое – конечно, одно из самых важных. Национальные цели развития, которые перед нами ставит президент, должны достигаться в том числе в такой важной для страны отрасли, как судостроение. Без этого никак нельзя. Ни пассажиров, ни грузы мы не перевезём без своего суверенного флота, который необходимо строить. И делать это качественно, по самым высоким стандартам, с учётом современных технологических требований", – в свою очередь заявил Михаил Мишустин.

ОСК создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году. В августе 2023 года глава государства Владимир Путин решил передать банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет, в октябре указ о передаче был подписан.

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