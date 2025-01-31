Парламент Германии одобрил заказы на закупку вооружений для бундесвера на сумму 2,5 млрд. евро

ЦАМТО, 30 января. Немецкие законодатели на последней очередной парламентской сессии перед выборами одобрили заказы на сумму около 2,5 млрд. евро на вооружение и оборудование для бундесвера.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

"На последней очередной парламентской сессии перед внеочередными выборами немецкие законодатели одобрили заказы на вооружение и оборудование для вооруженных сил ФРГ на сумму около 2,5 млрд. евро", – говорится в публикации.

Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.