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Военное обозрение

Трамп: США прекратят поставки презервативов в сектор Газа, чтобы ХАМАС не использовал их для изготовления бомб

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Источник изображения: topwar.ru

США прекратят поставки презервативов в сектор Газа, чтобы ХАМАС не использовал их в самодельных бомбах. На эти цели выделялось из американского бюджета 50 миллионов долларов, но теперь эти выплаты прекращены.

Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Его слова о «презервативах для ХАМАС» являются серьезным обвинением, если учесть, что, согласно американскому законодательству, эта организация считается террористической.

По словам Трампа, такую статью расходования средств налогоплательщиков США выявил Департамент эффективности правительства (DOGE), возглавляемый предпринимателем Илоном Маском. При этом президент США выразил сомнения в том, что данная внушительная сумма точна.

По словам Трампа, оплаченные из бюджета США противозачаточные средства боевики ХАМАС использовали для своих самодельных взрывных устройств. Его слова подтверждают сообщения об использовании исламистами презервативов в качестве импровизированных воздушных шаров для доставки бомб из палестинского анклава на территорию Израиля.

До этого сумма 50 миллионов долларов на «контрацептивы для ХАМАС» была озвучена в ходе брифинга пресс-секретарем Белого Дома Каролин Ливитт.

Как отметил на своей странице в соцсети бывший член команды прежнего президента Джереми Кониндик, USAID закупает презервативы по пять центов за штуку. Это означает, что на 50 миллионов долларов, о которых говорят чиновники Трампа, можно было бы приобрести один миллиард таких изделий.

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Израиль
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Илон Маск
Трамп Дональд
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