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ТАСС

Reuters: бюджетный комитет Бундестага добивается выделения Украине €3 млрд

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Здание Рейхстага
Здание Рейхстага.
Источник изображения: Станислав Красильников/ ТАСС

Минфин ФРГ не стал комментировать эту информацию, пишет агентство

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Бюджетный комитет Бундестага (парламент ФРГ) хочет добиться одобрения выделения дополнительных €3 млрд на военную помощь Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, комитет обратился к министру финансов Германии Йоргу Кукису с просьбой выделить дополнительные средства.

Члены комитета парламента сообщили агентству, что запрос был одобрен представителями консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) и Свободной демократической партии Германии (СвДП), которые заявили, что в бюджете страны имеется достаточно средств для дополнительного финансирования Украины. В то же время Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и "Зеленые" воздержались от голосования.

Минфин ФРГ отказался предоставить комментарии, пишет Reuters.

Сейчас в Германии идут дискуссии вокруг предоставления дополнительной помощи Киеву в размере €3 млрд. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал понять, что не рассчитывает на принятие решения о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи до досрочных парламентских выборов в ФРГ, намеченных на 23 февраля. Он подтвердил, что одобрит дополнительные поставки оружия Украине только в случае, если для этого будет ослаблен долговой тормоз (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). Оппозиционный блок ХДС/ХСС, Свободная демократическая партия Германии, а также "зеленые" хотят профинансировать дополнительные поставки оружия за счет незапланированных расходов в бюджете до федеральных выборов.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ уже выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом. 

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