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Вестник Мордовии

Секретный БТР из КНДР, похожий на Stryker, сожжет своими ПТУР любой танк НАТО

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

На Украине страшно боятся выпускаемых промышленностью Северной Кореи образцов военной техники. Например, в прошлом году там активно обсуждали, насколько могут быть опасны выпускаемые в КНДР ракетные комплексы KN-23, Pukguksong-2, различные реактивные системы залпового огня, такие как М-1991, а также 170-мм миллиметровые самоходные артиллерийские М-1989, известные как "Коксан".

Также речь шла о новейших самоходных противотанковых комплексах Bulsae-4, способных поражать цели на дальности в 25000 метров.

Но, как оказывается, это не единственная ПТРК дружественного государства. К числу новейших и секретных разработок относится установка, созданная на шасси четырехосного бронетранспортера с компоновочной схемой, похожего на известный американский БТР Stryker.

На его крыше смонтирован боевой модуль с круговым вращением, в который установлен 30-мм автоматический гранатомет и пять ПТУР с лазерным наведением и тандемными боевыми. Им по силам уничтожить любой из современных западных танков, включая Leopard 2, M1 Abrams, К2 Black Panther и др. До недавнего времени эту боевую машину показывали лишь на военном параде в Пхеньяне.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Stryker
Проекты
NATO
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