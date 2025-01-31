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Интерфакс-АВН

Франция начнет поставки в ОАЭ 80 истребителей Rafale в 2027 году - министр обороны

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Многоцелевой истребитель Rafale, вооруженный ракетами ASMPA
Многоцелевой истребитель Rafale, вооруженный ракетами ASMPA.
Источник изображения: Фото: mbda-systems.com

Париж. 29 января. ИНТЕРФАКС - Франция начнет в 2027 году осуществлять поставки истребителей Rafale для вооруженных сил ОАЭ, сообщил в среду министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"В Истре (город на юго-востоке Франции - ИФ) осмотрели с моим коллегой Мухамедом Мубараком Фаделем аль-Мазруи первый произведенный для вооруженных сил ОАЭ Rafale", - написал Лекорню в соцсети Х.

"Он послужит для первых испытаний перед тем, как начиная с 2027 года начнутся поставки 80 истребителей Rafale, заказанных нашими партнерами", - подчеркнул он.

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Страны
ОАЭ
Франция
Продукция
Rafale
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