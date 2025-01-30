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В Финляндии разработали для ВСУ новый смертоносный дрон. Чем он может угрожать России?

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Кадр: Insta Group Official / YouTube
Кадр: Insta Group Official / YouTube.

Финская компания Insta Group Oy разработала новый дрон-камикадзе для ВСУ

Финская компания Insta Group Oy сообщила о создании нового дрона-камикадзе Insta Steel Eagle ER (Extended Range — увеличенная дальность действия). Уточняется, что модель разработана на базе предыдущей Insta Steel Eagle и превосходит ее по некоторым параметрам.

«По сравнению с предыдущей версией Insta Steel Eagle, она представляет собой более эффективное и доступное решение для рынка оборонных технологий», — говорится в сообщении компании. Кроме того, отмечается, что новая модель «сочетает в себе обширный опыт и самые современные технологии, протестированные в суровых условиях».

Украина поставила оборудование для дронов

Как заявляют разработчики, этот беспилотный летательный аппарат (БПЛА) является результатом международного сотрудничества. В частности, речь идет об Украине.

Мы разработали запатентованный заряд взрывчатого вещества. Оборудование для дронов, обеспечивающее более высокую производительность, а также большую дальность полета и грузоподъемность, поставляется нашим украинским партнером, который работает в более широкой экосистеме дронов

Тууре Лехторанта

вице-президент Insta Group Oy

Уточняется, что разработчики в ходе создания Insta Steel Eagle ER учитывали «требования современной радиоэлектронной борьбы, в том числе способность противостоять помехам».


Управление дроном.
Источник: Insta Group Official / YouTube

Insta Group Oy раскрыла технологические особенности новинки

Компания-разработчик раскрыла технические характеристики нового беспилотника. Согласно опубликованной информации, боевая часть дрона содержит стальные или вольфрамовые шарики, общий вес которых составляет примерно 3,6 килограмма. Предполагается, что более 3 тысяч осколков смогут поразить площадь около 2 тысяч квадратных метров.

Примечательно, что «взрывной эффект, исходящий сверху, можно свободно регулировать в зависимости от высоты полета дрона». При этом, как заявляет разработчик, дрон атакует цель точно сверху, распределяя осколки по определенной зоне поражения.

«В настоящее время решение доступно на украинском рынке. Однако в будущем маркетинговые лицензии, полученные в рамках международного сотрудничества, позволят продавать и продвигать решение в Европе и странах НАТО», — уточнили в компании.


Применение дрона.
Источник: Insta Group Official / YouTube

В Киеве заявили о собственном производстве FPV-дронов

Министерство обороны Украины, в свою очередь, сообщило о собственном производстве FPV-дронов в стране. По данным ведомства, оно было начато еще в декабре 2024 года совместно с частным разработчиком дронов на государственном предприятии.

«Производство развернуто в декабре прошлого года на базе государственного предприятия. Проект реализуют в рамках трехстороннего соглашения с частным разработчиком, который предоставил лицензию на выпуск БПЛА», — заявили в Минобороны.

Более того, в ведомстве сообщили, что уже разработали дорожную карту для организации подобных производств с другими разработчиками беспилотников.

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