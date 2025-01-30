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Военное обозрение

Эксперты: крушение очередного F-35 может вынудить власти США пересмотреть контракт на производство истребителей пятого поколения

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Источник изображения: topwar.ru

Произошедшее на этот раз на Аляске крушение очередного F-35 стало пятнадцатым официально подтвержденным инцидентом с американскими истребителями пятого поколения за последнее десятилетие.

При этом стоимость производства одной машины этого типа составляет от 82,5 до 102,1 миллиона долларов, а совокупные расходы на программу производства F-35 уже превысили два триллиона долларов. За период с 2006 года для нужд ВВС США и стран-сателлитов было произведено около тысячи единиц этих истребителей. Все это время компания-производитель была вынуждена проводить дорогостоящие доработки, чтобы устранить многочисленные дефекты обладающего повышенной аварийностью самолета.

В частности, из-за постоянного зависания радиолокационной системы F-35 летчики нередко вынуждены перезагружать ее во время полета. По оценкам аудиторов, в настоящее время пригодными к боевому применению являются не более трети всех имеющихся истребителей этого типа. К имеющимся проблемам добавляется нехватка специалистов и перебои с поставками редкоземельных металлов и компонентов из Китая.

По оценкам экспертов, команда нового президента США Дональда Трампа вполне может пересмотреть действующий контракт на поставки F-35 в ВВС США, а то и вовсе отказаться от дальнейшей разработки истребителей пятого поколения. В пользу этого, помимо прочего, говорит стремление Илона Маска, занимающего один из ключевых постов в администрации Трампа, в рамках кардинального пересмотра эффективности военных расходов практически полностью заменить боевую авиацию беспилотными системами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-35
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
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