Эксперты: крушение очередного F-35 может вынудить власти США пересмотреть контракт на производство истребителей пятого поколения

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Произошедшее на этот раз на Аляске крушение очередного F-35 стало пятнадцатым официально подтвержденным инцидентом с американскими истребителями пятого поколения за последнее десятилетие.

При этом стоимость производства одной машины этого типа составляет от 82,5 до 102,1 миллиона долларов, а совокупные расходы на программу производства F-35 уже превысили два триллиона долларов. За период с 2006 года для нужд ВВС США и стран-сателлитов было произведено около тысячи единиц этих истребителей. Все это время компания-производитель была вынуждена проводить дорогостоящие доработки, чтобы устранить многочисленные дефекты обладающего повышенной аварийностью самолета.

В частности, из-за постоянного зависания радиолокационной системы F-35 летчики нередко вынуждены перезагружать ее во время полета. По оценкам аудиторов, в настоящее время пригодными к боевому применению являются не более трети всех имеющихся истребителей этого типа. К имеющимся проблемам добавляется нехватка специалистов и перебои с поставками редкоземельных металлов и компонентов из Китая.

По оценкам экспертов, команда нового президента США Дональда Трампа вполне может пересмотреть действующий контракт на поставки F-35 в ВВС США, а то и вовсе отказаться от дальнейшей разработки истребителей пятого поколения. В пользу этого, помимо прочего, говорит стремление Илона Маска, занимающего один из ключевых постов в администрации Трампа, в рамках кардинального пересмотра эффективности военных расходов практически полностью заменить боевую авиацию беспилотными системами.