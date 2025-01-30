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Военное обозрение

Тотальная модернизация орудий Mk45: йеменские повстанцы заставили ВМС США вспомнить о важности корабельной артиллерии

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Источник изображения: topwar.ru

В ВМС США озаботились основными морскими орудиями на боевых кораблях. Ещё несколько лет назад в США предпочитали обсуждать «электромагнитное» и прочее инновационное перспективное вооружение, которое необходимо для дальнего поражения целей. Но в последнее время, когда корабли ВМС США всё чаще сталкиваются чуть ли не «лоб в лоб» со вполне «осязаемым» противником – йеменскими хуситами – мысли об оружии переходят в более рациональную и практическую плоскость.

Так стало известно, что начата модернизация основных морских орудий Mk45 до 4-й версии - Mk45 Mod 4. Это 127-мм корабельные артиллерийские системы со скорострельностью до 10 выстрелов в минуту управляемыми боеприпасами и до 20-ти – боеприпасами обычными.

Сама Mk45 Mod 4 была принята на вооружение ВМС США ещё в начале 2000-х, однако теперь в военно-морских силах США решили обновить все имеющиеся артиллерийский системы серии Mk45 до указанной модификации.

Вице-президент BAE Systems Брент Бутчер не скрывает того, что именно с активностью хуситов связано решение американского командования осуществить тотальную модернизацию основных артиллерийских орудий на боевых кораблях. Он же не скрывает того, что до активности хуситов этим системам уделялось мало внимания.

Бутчер:

События в Красном море в этом году подчеркнули важность огневой мощи на борту кораблей ВМС США. Вооруженные новейшей конфигурацией орудийной системы Mk45, наши моряки имеют возможность защитить себя на море. Мы продолжаем нашу приверженность предоставлению новейших технологий морского оружия, включая передовые боеприпасы, американским морякам и их союзникам.

То есть, именно йеменский повстанцы заставили ВМС США вспомнить о важности корабельной артиллерии. Особенно при учёте того, что как минимум дважды именно корабельные орудия и обычные пулемёты в последний момент спасали американские корабли от прямого попадания ракет хуситов.

Намеченные модернизационные мероприятия должны быть завершены к концу 2028 года.

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