Тотальная модернизация орудий Mk45: йеменские повстанцы заставили ВМС США вспомнить о важности корабельной артиллерии

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В ВМС США озаботились основными морскими орудиями на боевых кораблях. Ещё несколько лет назад в США предпочитали обсуждать «электромагнитное» и прочее инновационное перспективное вооружение, которое необходимо для дальнего поражения целей. Но в последнее время, когда корабли ВМС США всё чаще сталкиваются чуть ли не «лоб в лоб» со вполне «осязаемым» противником – йеменскими хуситами – мысли об оружии переходят в более рациональную и практическую плоскость.
Так стало известно, что начата модернизация основных морских орудий Mk45 до 4-й версии - Mk45 Mod 4. Это 127-мм корабельные артиллерийские системы со скорострельностью до 10 выстрелов в минуту управляемыми боеприпасами и до 20-ти – боеприпасами обычными.
Сама Mk45 Mod 4 была принята на вооружение ВМС США ещё в начале 2000-х, однако теперь в военно-морских силах США решили обновить все имеющиеся артиллерийский системы серии Mk45 до указанной модификации.
Вице-президент BAE Systems Брент Бутчер не скрывает того, что именно с активностью хуситов связано решение американского командования осуществить тотальную модернизацию основных артиллерийских орудий на боевых кораблях. Он же не скрывает того, что до активности хуситов этим системам уделялось мало внимания.
Бутчер:
То есть, именно йеменский повстанцы заставили ВМС США вспомнить о важности корабельной артиллерии. Особенно при учёте того, что как минимум дважды именно корабельные орудия и обычные пулемёты в последний момент спасали американские корабли от прямого попадания ракет хуситов.
Намеченные модернизационные мероприятия должны быть завершены к концу 2028 года.