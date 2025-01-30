«Обстановка безопасности в КНДР – самая нестабильная в мире»: откровения Ким Чен Ына при посещении ядерного производства

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Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын особое и самое пристальное внимание уделяет развитию оборонного комплекса страны. Практически ни одно испытание северокорейских оружейных новинок не проходит без его участия.

Под особым контролем у руководства КНДР ядерная программа страны. На этот раз Ким Чен Ын не только посетил базу производства ядерных материалов и НИИ ядерного оружия, но и принял участие в руководстве происходящими там процессами. Об этом сообщает государственное Центральное агентство Кореи (ЦТАК). В ходе визита на ядерные объекты северокорейского лидера сопровождали первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Хон Сын Му и руководители смежных отраслей.

Товарищ Ким Чен Ын высоко оценил подвиги ученых, техников, рабочих и руководящих работников в отрасли производства ядерного оружия, которые на основе поразительных производственных достижений, отмеченных в ушедшем 2024 году в области производства ядерных материалов, НИИ ядерного оружия и смежных отраслях, ускоряют осуществление боевых задач, дополнительно поставленных XI Пленумом ЦК партии восьмого созыва перед областью, связанной с ядерными вооруженными силами, и добиваются особо важных успехов в новых перспективных работах

— отмечает ЦТАК.

Председатель КНДР лично осмотрел основные важные процессы производства ядерных материалов, подробно ознакомился с положением дел в текущем производстве и его перспективой, планом НИИ ядерного оружия на 2025 год.

Ким Чен Ын в ходе выступления отметил, что все поставленные на пятилетку задачи в области исследований и производства ядерного оружия, безусловно, будут выполнены. Нынешний 2025 год станет переломным и очень важным в части перехода на новый качественный уровень разработки и принятия на вооружение ЯО, заявил глава КНДР.

Мир, основанный на силе, и обеспечение безопасности с помощью силы – это и есть наш самый справедливый способ борьбы, выбор и железная логика

— подчеркнул Ким Чен Ын.

Он отметил, что внешние угрозы в отношении КНДР в последнее время возрастают. Поэтому страна должна стремиться обеспечить свою нынешнюю и будущую национальную безопасность, и будет это делать, в том числе в части развития ядерной оружейной программы.

В ходе своего выступления Ким заявил, что«обстановка безопасности в КНДР – самая нестабильная в мире». По его словам, страна обречена на длительное противоборство с врагами.

Напомним, впервые о создании в КНДР ядерного оружия официально было объявлено в феврале 2005 года. Первый испытательный ядерный взрыв Северная Корея произвела в октябре следующего года. В апреле 2012 года в конституцию КНДР были внесены поправки о ядерном статусе страны. Впоследствии Пхеньян провел еще как минимум пять испытательных взрывов, в том числе боеголовки с термоядерным зарядом.

Ядерная программа и регулярные испытательные запуски ракет КНДР вызывают озабоченность не только соседних Южной Кореи и Японии, но и США. С их стороны неоднократно вводились односторонние санкции против Северной Кореи.

В ходе визита в Пхеньян в июле прошлого года президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, включающий взаимные обязательства по оказанию военной помощи в случае агрессии против одной из стран. На Западе сразу заговорили, что Москва намерена передать Северной Корее технологии разработки современных ракет и, возможно, оказать помощь в развитии ядерной программы.