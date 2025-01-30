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Интерфакс-АВН

Госсекретарь США приветствовал продление санкций ЕС против России - госдеп

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Марко Рубио
Марко Рубио.
Источник изображения: © AP Photo/ Gerald Herbert

Вашингтон. 29 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонную беседу с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, в ходе которой приветствовал решение ЕС продлить санкции в отношении России, сообщает госдеп.

"Госсекретарь приветствовал продление санкций ЕС против России", - говорится в заявлении, распространенном госдепом.

Рубио также подчеркнул "необходимость укрепления трансатлантической безопасности, призвал Европу увеличить расходы на оборону и обратил внимание на вызовы, которые представляет Китай".

Кроме того, госсекретарь США и глава дипломатии ЕС обсудили пути углубления сотрудничества между Вашингтоном и Брюсселем по "общим приоритетам".

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