Госсекретарь США приветствовал продление санкций ЕС против России - госдеп

Вашингтон. 29 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонную беседу с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, в ходе которой приветствовал решение ЕС продлить санкции в отношении России, сообщает госдеп.

"Госсекретарь приветствовал продление санкций ЕС против России", - говорится в заявлении, распространенном госдепом.

Рубио также подчеркнул "необходимость укрепления трансатлантической безопасности, призвал Европу увеличить расходы на оборону и обратил внимание на вызовы, которые представляет Китай".

Кроме того, госсекретарь США и глава дипломатии ЕС обсудили пути углубления сотрудничества между Вашингтоном и Брюсселем по "общим приоритетам".