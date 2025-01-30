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Интерфакс-АВН

Приостановка США зарубежной помощи повлияет на финансирование работы украинского правительства - СМИ

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Празднование Дня Независимости Украины во Львове
Празднование Дня Независимости Украины во Львове.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Паламарчук

Вашингтон. 29 января. ИНТЕРФАКС - Замораживание помощи по большинству существующих грантов американской иностранной помощи может коснуться финансирования деятельности правительства Украины, но не военной помощи, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Гражданские программы, жизненно важные для военных усилий Украины, поступают из госдепартамента. В отношении них нет никаких исключений", - пишет агентство.

Оно уточняет, что "это включает в себя обеспечение выплат заработной платы чиновникам, средства на которую США предоставляют для поддержания работы правительства Украины".

В то же время, АР отмечает, что "большая часть военной помощи Украине поступила из Пентагона" как по программе поставок из существующих запасов оружия, так и по линии так называемой "Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украины", которая используется для оплаты контрактов на производство оружия.

"Ни одна из программ Минобороны напрямую не затронута приостановкой помощи", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить расходы по большинству существующих грантов американской иностранной помощи на 90 дней. Исключение составляет чрезвычайная продовольственная и военная помощь Израилю и Египту.

Это распоряжение соответствует указу президента США Дональда Трампа о временной приостановке всех программ зарубежной помощи на 90 дней. В этот период будет проведена проверка соответствия помощи политическим целям новой американской администрации.

Что касается военной помощи Киеву, то спецпредставитель главы государства по Украине Кит Келлог заявил, что Трамп рассматривает вариант поставок оружия за счет замороженных российских активов.

"Мы говорили об этом неоднократно - об использовании замороженных российских активов для покупки (Украиной - ИФ) американского оружия", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

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Трамп Дональд
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