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Интерфакс-АВН

Ким Чен Ын призвал укреплять ядерный щит КНДР на фоне нарастания внешних угроз - ЦТАК

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18»
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».
Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Пекин. 29 января. ИНТЕРФАКС -На фоне нарастания внешних угроз Северная Корея должна повышать готовность к ядерному противостоянию и укреплять способность к отражению ядерных атак, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Встает необходимый и неизбежный вопрос о непрерывном укреплении ядерного щита, (...) надежно гарантирующего суверенитет, интересы и права государства на развитие", - подчеркнул Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, необходимо "подчинить все дела повышению авторитета государства и защите его интересов, беспредельно повысить готовность нашего государства к ядерному противоборству". В этом заключается "наша твердая военно-политическая позиция, неизменные благородные обязанности и основная миссия", заверил Ким Чен Ын.

"Мир, основанный на силе, и обеспечение безопасности с помощью силы - это и есть наш самый справедливый способ борьбы, выбор и железная логика", - сказал он.

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Страны
Китай
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Ядерный щит
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