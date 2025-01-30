Маск: Трамп просит SpaceX скорее вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов

Глава компании также раскритиковал администрацию бывшего президента США Джо Байдена за то, что она не смогла решить вопрос с возвращением Бутча Уилмора и Суниты Уильямс

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы SpaceX как можно скорее вернула на Землю астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суниту Уильямс, которые с июня 2024 года находятся на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил глава SpaceX Илон Маск, также отвечающий за повышение эффективности американского правительства.

"Президент попросил SpaceX как можно скорее вернуть домой двух астронавтов, которые застряли на Международной космической станции. Мы сделаем это", - написал он в X.

Маск также раскритиковал администрацию бывшего главы государства Джо Байдена за то, что она не смогла решить вопрос с возвращением Уилмора и Уильямс.

Уилмор и Уильмс прибыли на МКС на корабле Starliner, который 5 июня был запущен корпорацией Boeing. Это был ее первый пилотируемый запуск к космической станции. Первоначально планировалось, что Уилмор и Уильямс пробудут на орбите до 18 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 компании SpaceX весной 2025 года.