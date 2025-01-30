Пентагон не подтвердил отправку Украине противоракет для Patriot из Израиля

Министерство обороны США при этом и не опровергло информацию портала Axios

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Министерство обороны США не подтвердило, но и не опровергло сообщение американского портала Axios о том, что американские военные отправили из Израиля в Польшу около 90 противоракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с целью их дальнейшей передачи Украине.

"Мы видели эти сообщения, но в данный момент нам нечего предоставить", - ответила официальный представитель ведомства на просьбу ТАСС подтвердить приведенную в материале информацию.

Как сообщил ранее портал со ссылкой на источники, "военные США на этой неделе передали около 90 противоракет для комплексов Patriot со склада в Израиле в Польшу с целью их доставки на Украину". В публикации отмечается, что "это самая значительная поставка вооружений из Израиля на Украину" после начала Россией специальной военной операции. Портал уточнил, что в апреле 2024 года военные Израиля "официально сняли с вооружения систему ПВО Patriot". Это решение было принято в связи тем, что "Израиль разработал собственные системы ПВО, а большая часть батарей Patriot применялась для обучения или оставалась на складе".

По словам источников, после заявления израильских военных о снятии комплексов с вооружения, украинская сторона попросила США и Израиль передать противоракеты сначала в США для технического обслуживания, а потом отправить их на Украину. В течение нескольких месяцев Израиль "тянул время, опасаясь ответных шагов России, возможной отправки новейших вооружений Ирану", говорится в материале. Как из него следует, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сентябре 2024 года согласился на отправку вооружений.

В публикации утверждается, что власти Израиля предупредили Россию о данном шаге и подчеркнули, что "лишь возвращают системы Patriot в США", а не передают их Украине. Ожидается, что "дополнительное оборудование", включая РЛС, "сначала будет отправлено в США" для технического обслуживания.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.