Войти
ТАСС

Пентагон не подтвердил отправку Украине противоракет для Patriot из Израиля

110
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны США при этом и не опровергло информацию портала Axios

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Министерство обороны США не подтвердило, но и не опровергло сообщение американского портала Axios о том, что американские военные отправили из Израиля в Польшу около 90 противоракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с целью их дальнейшей передачи Украине.

"Мы видели эти сообщения, но в данный момент нам нечего предоставить", - ответила официальный представитель ведомства на просьбу ТАСС подтвердить приведенную в материале информацию.

Как сообщил ранее портал со ссылкой на источники, "военные США на этой неделе передали около 90 противоракет для комплексов Patriot со склада в Израиле в Польшу с целью их доставки на Украину". В публикации отмечается, что "это самая значительная поставка вооружений из Израиля на Украину" после начала Россией специальной военной операции. Портал уточнил, что в апреле 2024 года военные Израиля "официально сняли с вооружения систему ПВО Patriot". Это решение было принято в связи тем, что "Израиль разработал собственные системы ПВО, а большая часть батарей Patriot применялась для обучения или оставалась на складе".

По словам источников, после заявления израильских военных о снятии комплексов с вооружения, украинская сторона попросила США и Израиль передать противоракеты сначала в США для технического обслуживания, а потом отправить их на Украину. В течение нескольких месяцев Израиль "тянул время, опасаясь ответных шагов России, возможной отправки новейших вооружений Ирану", говорится в материале. Как из него следует, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сентябре 2024 года согласился на отправку вооружений.

В публикации утверждается, что власти Израиля предупредили Россию о данном шаге и подчеркнули, что "лишь возвращают системы Patriot в США", а не передают их Украине. Ожидается, что "дополнительное оборудование", включая РЛС, "сначала будет отправлено в США" для технического обслуживания.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 02:08
  • 7296
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.01 00:11
  • 1
Некое сочетание взглядов "со стороны" (сейчас) и "изнутри" (на основе прошлого опыта)
  • 29.01 23:12
  • 219
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.01 20:11
  • 0
Ответ на "Запад вооружается для мира?"
  • 29.01 18:14
  • 9
Италия приобретет 380 ОБТ KF51 "Пантер" и 1050 БМП KF41 "Линкс"
  • 29.01 17:37
  • 0
Запад вооружается для мира?
  • 29.01 17:12
  • 6
Генеральская сделка
  • 29.01 12:30
  • 1
Создан аккумулятор на основе грибов и сахара
  • 29.01 12:19
  • 1
Умер главный российский строитель дирижаблей
  • 29.01 02:30
  • 0
Ответ на "Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями"
  • 28.01 23:37
  • 1
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 28.01 22:38
  • 0
По заявке местного начетчика: о кораблестроительных программах США
  • 28.01 21:36
  • 143
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.01 18:16
  • 7
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 28.01 16:59
  • 27
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки