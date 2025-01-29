По мнению экспертов, изменение баланса сил при Трампе сблизит ЕС с Турцией (Anadolu Ajansı, Турция)

Anadolu: в отношениях ЕС и Турции намечаются позитивные тенденции

Во время первого президентского срока Трампа отношения между США и ЕС значительно ухудшились, пишет Anadolu. На фоне изменения баланса сил Европе необходимо возобновить сотрудничество с Турцией — особенно в сфере бизнеса, отмечает эксперт.

Селен Валенте Раскинью (Selen Valente Rasquinho)

Началась вторая неделя пребывания Дональда Трампа у власти в США. В Брюсселе сохраняются опасения относительно того, как будут развиваться партнерские отношения между США и ЕС, которые называют "самым прочным альянсом в мире".

Во время первого президентского срока Трампа отношения между США и ЕС значительно ухудшились, и в ходе своей последней предвыборной кампании президент США тоже делал тревожные заявления в адрес ЕС по многим вопросам — от обороны до торговли.

Ни позитивные сигналы из Брюсселя до инаугурации Трампа, ни заявления "мы с нетерпением ждем совместной работы" после нее не послужили поводом для теплого старта в отношениях.

Представители Еврокомиссии подтвердили, что пока не было никаких контактов между Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Эксперты, побеседовавшие с корреспондентом информагентства "Anadolu", отметили, что события, произошедшие на оси Брюссель — Анкара с прошлого года, выявили необходимость сотрудничества и на фоне изменения баланса сил при Трампе ЕС должен сблизиться с Турцией.

Эксперт по Турции из аналитического центра "Европейский политический центр" (EPC) в Брюсселе Аманда Пол (Amanda Paul) в интервью корреспонденту Anadolu отметила: "Откровенно говоря, президентство Трампа, в частности потенциальное сокращение участия США в НАТО или вывод американских сил с восточного фланга альянса, на самом деле должно открыть дверь для более тесного взаимодействия между Турцией и Европой".

Подчеркнув, что это зависит от политической воли, Пол продолжила: "Отношения Турции с ЕС долгое время находятся в стагнации, несмотря на множество причин для их улучшения. Учитывая такие факторы, как нестабильность на пространстве общего соседства двух сторон, мы ожидали, что ЕС будет готов к возобновлению отношений с Турцией по-настоящему надлежащим образом".

В последнее время наблюдается некоторое улучшение отношений, о чем свидетельствуют такие события, как приглашение министра иностранных дел Турции Хакана Фидана (Hakan Fidan) на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС в августе 2024 года. В этой связи эксперт заметила: "Турция занимает важное место в мире не только из-за российской специальной военной операции на Украине и ее последствий для Черного моря, но и в то же время в силу происходящего в Сирии, на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, везде, где только можно представить. У Турции здесь существует плацдарм, и ЕС должен начать сотрудничать. Так что я думаю, небольшие подвижки точно есть".

Ряд стран — членов ЕС выступают против участия Турции в оборонных проектах, таких как Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO). "Это невероятная близорукость со стороны ЕС", — добавила Пол.

"Анкаре нужно получить некоторые конкретные результаты"

Аманда Пол упомянула о визите верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас (Kaja Kallas) в Анкару на прошлой неделе. За несколько дней до этого в Турции побывала еврокомиссар Хаджа Лахбиб (Hadja Lahbib), а в конце 2024 года — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Но должна быть четкая повестка дня, — считает эксперт. — Необходима четкая цель того, чего пытаются достичь эти переговоры и что будет после них. Анкаре нужно получить некоторые конкретные результаты".

Относительно вопроса о модернизации Таможенного союза между Турцией и ЕС Пол заметила: "Этот вопрос обсуждается уже очень и очень давно, хотя это в интересах и Турции, и ЕС, особенно с точки зрения бизнеса. Европейские компании очень заинтересованы в этом".

О роли Турции на Украине и в Сирии эксперт сказала: "ЕС ищет себе более весомую роль, а Турция — очень важный игрок в Сирии. Конечно, как и в военном конфликте России с Украиной. Турция сыграла своего рода посредническую роль. Нейтральную".

"ЕС лучше всего держать Турцию на своей стороне"

"Учитывая множество противников по всему миру, ЕС, вероятно, лучше всего держать Турцию на своей стороне", — полагает старший эксперт по трансатлантическим отношениям европейского аналитического центра "Институт исследований безопасности" (EUISS) Джузеппе Спатафора (Giuseppe Spatafora).

Спатафора напомнил, что фон дер Ляйен в ходе визита в Анкару в декабре 2024 года дала позитивные сигналы.

По его словам, многие члены ЕС и Турция работают вместе под эгидой НАТО. О роли Турции на Украине эксперт сказал: "Турция не последовала примеру других западных государств и не ввела санкции против России. Но в то же время была хорошим посредником, особенно по Черноморской зерновой инициативе и другим направлениям. С точки зрения обороны Турция продолжает оставаться крупнейшей сухопутной державой Европы".

В отношениях Турции и ЕС сохраняются проблемы по некоторым вопросам, однако в них скрыты и потенциальные возможности, которые могут открыться при скоординированной работе. "ЕС и Турция, очевидно, имеют одинаковые интересы в реализации соглашения на Ближнем Востоке (прекращение огня в Газе) и стабилизации ситуации в Сирии. Обе стороны были рады падению Асада и не хотят, чтобы Сирия снова погрузилась в хаос", — добавил собеседник агентства.

Старший аналитик EUISS по России и восточным соседям Ондрей Дитрих (Ondrej Ditrych) также коснулся роли Турции на Украине, заметив: "Турция заинтересована в поиске какого-то стабильного, устойчивого и справедливого решения конфликта. Я думаю, что есть некоторые элементы, которые более непосредственно чувствительны или важны для Турции, как, например, безопасность Черного моря. Полагаю, что это тоже должно быть частью какого-то будущего урегулирования. Поэтому, да, Турция, безусловно, сыграет определенную роль".