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Известия.ru

Путин указал на необходимость РФ выйти в число глобальных лидеров в сфере БПЛА

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Россия должна быть не просто самодостаточной в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а выйти в число глобальных лидеров к 2030 году. Такое заявление 28 января сделал президент РФ Владимир Путин.


«К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем», — сказал он в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации.

Президент также указал на необходимость создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса БПЛА на отечественной технологической производственной платформе как внутри страны, так и за ее пределами.

По его словам, Россия обладает необходимыми ресурсами для решения задач по становлению данной сферы одной из ключевых в стране. Путин также отметил колоссальный потенциал отечественных ученых, конструкторов, инженеров, рабочих и технологических предпринимателей.

Также глава государства назвал впечатляющими успехи страны в производстве беспилотников.

Ранее в этот день президент РФ прибыл в Самарскую область с рабочим визитом. В рамках поездки Путин посетил научно-производственный центр (НПЦ) беспилотных авиационных систем «Самара». Участки производства он осмотрел вместе с вице-премьером РФ Виталием Савельевым, замглавы администрации президента Максимом Орешкиным и министром промышленности и торговли Антоном Алихановым.


До этого, 23 января, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков сообщил, что развитие отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) в России поддержано инвестициями, которые составляют «многие десятки миллиардов» рублей.

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Россия
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Путин Владимир
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БПЛА
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