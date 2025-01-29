Путин призвал как можно скорее «открыть небо» для гражданских беспилотников в РФ

Нужно как можно скорее «открыть небо» для гражданских дронов в России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 28 января на совещании по развитию беспилотной авиации.

«Необходимо скорее, как говорят специалисты, «открыть небо» для гражданских беспилотников. <…> При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли», — сказал глава государства.

Он рассказал, что в 2024 году производство гражданских дронов выросло в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом.

Президент выразил мнение, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты БПЛА. Путин призвал правительство к 30 апреля подготовить конкретные решения на этот счет.

Глава государства подчеркнул, что безопасность гражданских дронов должна обеспечиваться с соблюдением жестких требований, но их нужно обеспечивать с помощью технологий, а не запретов. Нужно активнее вводить российские разработки, которые смогли бы обеспечить надежный контроль неба, например, системы обнаружения, сопровождения и идентификации беспилотников в режиме реального времени.

Ранее в этот день Путин рассказал, что в России уже действуют 15 центров беспилотной авиации, но в ближайшей перспективе планируется открыть еще 48. Кроме того, глава государства указал, что к 2030 году РФ должна стать одним из глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных систем.

В этот день президент РФ прибыл в Самарскую область с рабочим визитом. В рамках поездки Путин посетил научно-производственный центр (НПЦ) беспилотных авиационных систем «Самара». Участки производства он осмотрел вместе с вице-премьером РФ Виталием Савельевым, замглавы администрации президента Максимом Орешкиным и министром промышленности и торговли Антоном Алихановым.