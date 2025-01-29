Президент о стамбульских переговорах по Украине: Мы понимали, что обман вполне возможен, Россию десятилетиями обманывали

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Владимир Путин в интервью обозревателю ВГТРК и ведущему программы «Москва.Кремль.Путин» Павлу Зарубину сделал ряд важных заявлений относительно российско-украинского конфликта. Один из вопросов, заданных президенту, касался переговорного процесса. Также журналист поинтересовался у главы государства о вероятных сроках завершения конфликта.
Владимир Путин в очередной раз отметил, что конфликт закончится достаточно быстро, если киевский режим перестанут спонсировать и подогревать из-за рубежа. По словам президента, если поставки военной помощи режиму прекратятся, то и конфликт завершится примерно через полтора месяца после этого.
Касательно переговоров, Путин отметил:
Владимир Путин рассказал о том, как проходила стамбульская часть переговоров:
Президент отмечает:
Президент России снова отметил, что сегодня помехами для начала переговоров является отсутствие легитимности Зеленского, а также его указ, запрещающий само проведение переговоров. Владимир Путин указал на то, что без отмены этого указа начинать переговоры невозможно - они будут нелегитимны. Также президент РФ добавил, что перед началом переговоров легитимность украинских их участников должны будут проверить юристы, иначе сами итоги переговоров окажутся юридически ничтожными.
Президент отметил и ещё один правовой нюанс, указав на то, что при подписании указа о запрете самому себе вести переговоры Зеленский был легитимным президентом, а сейчас он нелегитимен, а потому юридически не может его отменить.
Путин: