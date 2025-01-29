Президент о стамбульских переговорах по Украине: Мы понимали, что обман вполне возможен, Россию десятилетиями обманывали

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Владимир Путин в интервью обозревателю ВГТРК и ведущему программы «Москва.Кремль.Путин» Павлу Зарубину сделал ряд важных заявлений относительно российско-украинского конфликта. Один из вопросов, заданных президенту, касался переговорного процесса. Также журналист поинтересовался у главы государства о вероятных сроках завершения конфликта.

Владимир Путин в очередной раз отметил, что конфликт закончится достаточно быстро, если киевский режим перестанут спонсировать и подогревать из-за рубежа. По словам президента, если поставки военной помощи режиму прекратятся, то и конфликт завершится примерно через полтора месяца после этого.

Касательно переговоров, Путин отметил:

Переговоры у нас, на самом начались, фактически с начала СВО. Мы говорили, выводите свои войска из ДНР и ЛНР, и всё. Никаких боевых действий, никакой войны. «Нет, будем воевать…» (цитирует Путин украинскую сторону). Но тем не менее на переговоры согласились. Это было ещё в конце февраля 2022 года.

Владимир Путин рассказал о том, как проходила стамбульская часть переговоров:

Мы уже договорились. И один из европейских лидеров мне позвонил и говорит: Украине невозможно подписывать договор с пистолетом у виска. И говорит, что российские войска должны быть отведены от Киева.

Президент отмечает:

Мы понимали, что обман вполне возможен. Россию десятилетиями обманывали, говоря одно, а делая другое. Тем не менее, во избежание кровопролития, разрастания войны, мы на это пошли. Войска были выведены (с севера Украины) к 4 апреля. Часть ушла через Белоруссию.

Президент России снова отметил, что сегодня помехами для начала переговоров является отсутствие легитимности Зеленского, а также его указ, запрещающий само проведение переговоров. Владимир Путин указал на то, что без отмены этого указа начинать переговоры невозможно - они будут нелегитимны. Также президент РФ добавил, что перед началом переговоров легитимность украинских их участников должны будут проверить юристы, иначе сами итоги переговоров окажутся юридически ничтожными.

Президент отметил и ещё один правовой нюанс, указав на то, что при подписании указа о запрете самому себе вести переговоры Зеленский был легитимным президентом, а сейчас он нелегитимен, а потому юридически не может его отменить.

Путин:

Вот фишка в чём. Засада, как говорится...