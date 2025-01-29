Путин призвал глав регионов заранее подумать о трудоустройстве возвращающихся с фронта участников СВО

Тольятти. 28 января. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин призвал глав регионов заранее позаботиться о том, как трудоустраивать участников СВО после возвращения с фронта.

"Люди возвращаются и будут возвращаться после проведения специальной военной операции, они должны трудоустраиваться и работать, причем работать достойно, с достойным уровнем заработной платы. И заранее во всех регионах РФ руководители регионов должны подумать, как строить эту работу", - сказал Путин во вторник в ходе общения с работниками "АвтоВАЗа".

Отвечая на вопрос о программе "Время героев", Путин отметил, что она является одним из сегментов внимания к людям, которые рискуют своей жизнью и здоровьем ради России, и безусловно она должна быть широкой и гибкой.

"Я, когда программу инициировал, то исходил из того, что она будет подхвачена и на региональном уровне. Это и происходит во многих регионах", - отметил Путин, добавив, что такая работа идет и в Тольятти.

При этом он уточнил, что условия участия в данной программе непростые - надо иметь высшее образование, опыт управленческой работы, соответствующий потенциал и так далее.

"Во-первых, сейчас нужно подумать, это в принципе делается, но мы будем заниматься системно, как помочь ребятам, у которых нет высшего образования, как помочь им получить его. Поручение правительству уже есть, правительство думает, как совершенствовать эту работу, но на региональном уровне тоже работа проводится", - рассказал Путин.