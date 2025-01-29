Адская смесь: как на востоке Африки разгорается полномасштабная война - Мнения ТАСС

Олег Осипов — о том, как повстанцы в ДР Конго заняли важнейший город и при чем тут Руанда и США

Тысяча холмов цвета изумруда, кристальная озерная гладь; полтора градуса южной широты, лучший в мире климат — круглый год +25–30 градусов. Растет все что угодно. Таким в Восточно-Африканской рифтовой долине природа создала край, который люди назвали Киву. Но несмотря на райскую красоту, это одно из самых опасных мест в мире. И дело не в поднимающихся из глубин озера ядовитых газах. Сейчас там разгорается большая война.

Что происходит

Формально противостояние идет между двумя государствами континента: Демократической Республикой Конго (ДРК, бывшая Заир) и Руандой. Обе страны побывали в свое время в колониальной зависимости от Бельгии. Но, как и все и всегда в Африке, тут гораздо запутанней и одновременно проще. Город Гома в северной затоке Киву (миллионник) относится к ДРК. Вплотную к нему, через ручей, впадающий в то самое красивое озеро, вырос руандийский Кисеньи, население которого, правда, втрое меньше.

В конце января конголезская повстанческая группировка "Движение 23 марта" (М23), которую поддерживает Руанда, заняла Гому, хотя пока не ясно, какая часть города контролируется захватчиками. Очевидцы говорят, что в центре можно увидеть нападавших и что стрельба слышна около аэропорта. Причем реакция самих жителей на вторжение была неоднозначной: одни остались дома, другие вышли приветствовать людей с автоматами.

По сообщениям, убит губернатор провинции Северное Киву. Погибли девять миротворцев из ЮАР. Общее число местных жителей, лишившихся жизни, пока назвать трудно — данные сильно разнятся.

При чем тут соседняя страна

По сообщениям СМИ, наступать M23 последние несколько дней помогают Силы обороны Руанды. Пишут, что большинство генералов руандийского командования находятся в Кисеньи, и армия этой страны в любой момент готова пересечь границу.

Восточные районы ДРК, граничащие с Руандой, последние три десятилетия остаются адской смесью этнических конфликтов, денежных ссор между местными и иностранцами, "дуэлей" повстанческих группировок, возникших после печально известного геноцида в Руанде 1994 года. 30 лет назад экстремисты из этносоциальной группы хуту погубили здесь около миллиона представителей другой народности — тутси, а заодно и своих же, но умеренных — хуту. С тех пор "не улеглось". M23 — не последняя в длинном списке группировок, вышедших из 1990-х. И возглавляют его тутси.

Возможно, не Западная Африка, а именно восток ДРК — сейчас самая конфликтно опасная точка на материке.

Все из-за недр?

По всей видимости, последние события напрямую связаны также с вывозом одного очень полезного ископаемого из ДРК — колтана. Это важный материал для изготовления электролитических конденсаторов. Они есть во всех электронных устройствах. 80% разведанных запасов колтана находятся... в Африке, преимущественно в ДР Конго. Каждый месяц более 150 т колтана незаконно добываются на востоке ДРК и перевозятся в Руанду, где их обманным путем маркируют для экспорта, заявила министр иностранных дел ДРК Тереза Кайиквамба Вагнер.

Шахты на востоке ДРК добывают также олово, тантал и вольфрам. Там также имеются значительные запасы золота. Везде, где закрепляется M23, боевики устанавливают выгодный им налоговый режим, что позволяет группировке получать доходы для поддержания конфликта. M23 оказывает влияние на все аспекты местного управления на востоке огромной ДРК, когда как до столицы — Киншасы — по прямой около 1600 км. Движение нашло способы контролировать и получать прибыль от местной экономики в Северном Киву, включая цепочки поставок минералов.

Вспышка насилия в Восточной Африке, не исключено, связана и с недавней сменой президентов в США. Война, как любая нестабильность в этом регионе или другой точке мира, играет на руку стратегии республиканцев по сдерживанию Китая. КНР, которая славится своими долгосрочными стратегиями, сейчас кредитует и субсидирует не местные проекты, а свои же компании, которые напрямую работают на африканском рынке, вплоть до создания городов-анклавов. Китайцы не выпускают финансы из собственного оборота.

ДРК уже разорвала дипотношения с Руандой. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил наступательные действия М23. Россия призвала к немедленному прекращению боевых действий и решению проблемы незаконной добычи ресурсов.

В столице жгут посольства, Россию просят помочь

Жители Киншасы тем временем начали громить посольства тех стран, которых заподозрили в поддержке повстанцев. Как сообщает радиостанция The Voice Of Congo, дипмиссия Уганды подверглась разграблению, подожгли представительство Франции. Баррикадами из горящих автопокрышек перекрыли улицу у посольства США, требуя вывода М23 и войск Руанды с территории ДРК и прекращения грабежа природных ресурсов страны. В других городах проходят митинги солидарности с конголезской армией.

В соцсетях ДРК множатся призывы парализовать жизнь в Киншасе в качестве протеста против агрессии Руанды.

А вот Россию просят оказать содействие в урегулировании вооруженного конфликта. Участники массовых демонстраций в столице рассматривают позицию РФ в мировых делах как альтернативу "лицемерию Запада". Наши дипломаты тем временем настоятельно призывают россиян, проживающих в провинции Северное Киву, покинуть ее территорию. Кроме того, посольство также попросило граждан РФ проявлять осторожность при передвижении по Киншасе в связи с планами местных молодежных организаций провести демонстрации в поддержку национальной армии. Само посольство работает штатно, заявила пресс-атташе Алина Мирзаханова.

Гома сегодня — не простой город на берегу живописного озера Киву, где еще совсем недавно турфирмы рекламировали отели и прогулки на яхтах. Он может превратиться в эпицентр очередной африканской трагедии с бесчисленными жертвами, в которой — не дай бог — перемешаются межэтническая ненависть, жажда наживы, злорадство бывших колонизаторов.

Что касается России, то у нее дружеские и партнерские отношения как с ДРК, так и Руандой. На полях Экономического форума и саммита Россия — Африка в Сочи в 2019 году было подписано Соглашение между правительствами России и Руанды о сотрудничестве в сооружении на территории этой африканской страны Центра ядерной науки и технологий. РФ и ДР Конго готовят ряд соглашений в сфере экономики и гуманитарного сотрудничества.

Осипов Олег

Обозреватель Аналитического центра ТАСС