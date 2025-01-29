Конфликт в украинском агентстве по закупкам грозит срывом поставок вооружений (The New York Times, США)

NY Times: Украине грозит срыв поставок оружия из-за кадровых решений Умерова

Глава минобороны Украины уволил чиновницу, ответственную за закупки вооружения, пишет New York Times. Эксперты считают, что конфликт произошел в наихудший момент: Киев поворачивает вспять военную реформу, тогда как Украина рискует остаться без поддержки США, а поставки западного оружия снижаются.

Констан Мехе (Constant Méheut)

Украинский министр обороны уволил руководителя государственного ведомства, которое в прошлом году приобрело оружия на семь миллиардов долларов. Он объяснил это неудовлетворительными результатами работы. Но чиновница пообещала остаться.

Противостояние между министром обороны Украины и отвечающей за закупки вооружений чиновницей в понедельник усилилось, вызвав разногласия в правительстве. Произошло все это в критический момент, когда украинские власти пытаются убедить президента Трампа сохранить американскую поддержку воюющей с Россией Украины.

Спор разразился три дня тому назад, когда министр обороны Рустем Умеров заявил, что не станет продлевать контракт Марине Безруковой из-за "неудовлетворительных" результатов работы. Но Безрукова в понедельник сказала, что останется на своем посту, отметив, что контракт ей продлил наблюдательный совет агентства и что Умеров не вправе отменять принятое решение.

Данное агентство было сформировано для обеспечения прозрачности и эффективности в вопросах закупок оружия и боевой техники. Активисты и некоторые депутаты парламента, включая одного видного однопартийца Владимира Зеленского, осудили действия Умерова, назвав их злоупотреблением служебным положением, подрывающим антикоррупционные усилия.

"Действия министра являются серьезным нарушением нашего законодательства и корпоративного управления", — заявила Безрукова в данном в выходные дни интервью. Она назвала его решение "атакой" на попытки агентства исключить сомнительных посредников, чьими услугами порой пользуется Украина для закупок оружия в военное время.

В понедельник она вернулась в свой кабинет, и сейчас неясно, как будет разрешен данный конфликт.

Этот спор грозит ослабить организацию, которая в прошлом году приобрела оружия на семь миллиардов долларов и стала партнером западных союзников, выделяющих средства для усиливающейся оборонной промышленности Украины. Речь идет о новой инициативе, цель которой — разработать альтернативу постоянно уменьшающимся поставкам оружия с Запада.

В понедельник после встречи с правительственными чиновниками и руководством агентства, на которой обсуждался возникший конфликт, дипломаты из стран "семерки" выступили с заявлением, в котором призвали "незамедлительно разрешить ситуацию и сосредоточить усилия на продолжении военных закупок". В заявлении говорится: "Соответствие принципам эффективного управления и рекомендациям НАТО очень важно для сохранения доверия общества и зарубежных партнеров".

Глава антикоррупционного комитета украинского парламента призвал отправить в отставку министра обороны. Но такая отставка маловероятна, поскольку Зеленский пока не выступал с критикой. Сам Умеров на просьбу прокомментировать случившееся не отреагировал.

Украинское правительство далеко не впервые избавляется от руководителей, отвечающих за реформы в органах государственной власти, и иногда такие действия вызывают внутренние трения.

Но попытка уволить Безрукову предпринята в момент, когда Украина не в состоянии отправить достаточно оружия на линию фронта в войска, которые пытаются отражать наступление российской армии, с 2022 года проводящей свою военную операцию. Кроме того, сейчас велик риск лишиться крайне важных поставок оружия из США, которые являются ключевым союзником Киева. Активистов беспокоит и то, что конфликт руководства подает неверный сигнал западным партнерам, которые выражают обеспокоенность по поводу коррупции на Украине.

"Министр Умеров подрывает нашу обороноспособность и ослабляет доверие к нам со стороны зарубежных партнеров в вопросах закупок вооружения", — заявила исполнительный директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. Этот центр работает над искоренением взяточничества во власти, где некоторые представители пытаются сегодня нажиться на войне.

Умеров написал в Facebook*, что агентство "вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами" занимается "политическими играми, "ливнями" контрактов и "сливом" информации". Конкретные примеры он не привел.

Бывший советник Безруковой Тамерлан Вахабов, ушедший в отставку в прошлом году, также подверг критике это агентство, заявив, что оно порой неэффективно оценивало контракты. По его словам, агентство слишком активно осуществляло закупки у государственных компаний в ущерб частным поставщикам.

Безрукову назначили на должность год назад после того, как Умеров стал министром обороны и пообещал искоренить коррупцию в министерстве после появления целой серии разоблачений бесхозяйственности и злоупотреблений при исполнении контрактов на поставки вооружения и основных предметов снабжения, таких как продовольствие.

Основная задача Безруковой, ранее работавшей топ-менеджером в национальной электроэнергетической компании, состояла в отказе от услуг посредников. Зачастую это были сомнительные торговцы оружием, вздувавшие цены. Она заявляла, что агентство уменьшило долю закупок у украинских посредников с 81% в 2023-м до 12% в прошлом году. Проверить эти цифры у независимых источников не удалось.

Безрукова заявила, что из-за ее работы в министерстве возникла напряженность. Согласно утверждениям чиновницы, руководители оборонного ведомства оказывали на нее давление, уговаривая подписать контракт с государственным украинским оружейным заводом, у которого не было ни рабочих, ни пороха для производства минометных снарядов. Многие боеприпасы после отправки на фронт не срабатывали, что вызвало большой скандал в стране.

Как рассказал Вахабов, даже столкнувшись с мощным давлением Безрукова должна была более решительно выступить против заключения контракта. Он также отметил, что чиновница вполне могла наладить более тщательный контроль за производством боеприпасов на заводе.

По словам Безруковой, она надеялась, что создание наблюдательного совета в конце прошлого года, которое приветствовали западные партнеры, поможет ей сохранить независимость. "Я не хочу быть ширмой или стиральной машиной для отмывания репутации", — сказала Безрукова в субботу, давая интервью.

Однако за день до первого заседания наблюдательного совета 17 декабря министерство обороны внесло изменения в уставные документы агентства, благодаря чему военное ведомство стало высшей инстанцией, имеющей право отменять большинство решений совета. "По сути дела, они стерилизовали полномочия совета", — сказал его председатель Юрий Джигирь.

Когда наблюдательный совет на прошлой неделе проголосовал за продление контракта Безруковой, Умеров сказал, что не станет его продлевать, и объявил об увольнении двух государственных представителей из состава совета, в том числе Джигиря.

Антикоррупционная активистка Каленюк заявила, что уставные документы агентства не дают министерству обороны право на продление или аннулирование контракта с главой этого ведомства. Но эти документы, с которыми удалось ознакомиться New York Times, позволяют военному ведомству увольнять его руководителя "в случае выявления реальных или потенциальных угроз национальной безопасности Украины".

Пока непонятно, на каких юридических основаниях Умеров решил уволить Безрукову.

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении Умерова, обвиненного в злоупотреблении полномочиями. Дело было возбуждено по обращению Центра противодействия коррупции, о чем говорится в письме НАБУ, направленном в центр. Каленюк дала прочитать это письмо корреспонденту New York Times.

Поскольку западные партнеры не в состоянии обеспечить все потребности Украины в оружии, агентство помогло разработать и ввести в действие инициативу, согласно которой за счет западных средств можно оплачивать контракты с местными производителями оружия. Министерство обороны сообщило, что в прошлом году благодаря такому механизму было произведено оружия более чем на полмиллиарда долларов.

Неясно, удастся ли повторить такой результат.

Исследовательская организация Германский фонд Маршалла выразила обеспокоенность по поводу украинской междоусобной борьбы. "Это худший момент, — говорится в заявлении фонда. — Киев поворачивает вспять военную реформу, которая идет весьма успешно. Делает он это как раз тогда, когда Украина нуждается в дополнительном финансировании, а циничные оппоненты в Москве и в определенных вашингтонских кругах ищут основания, чтобы подвергнуть сомнению честность и добросовестность украинского военного руководства".

Свой материал для статьи предоставил Эндрю Крамер (Andrew E. Kramer).

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