Раздел или перемирие на Пасху: какой будет формула урегулирования на Украине - Мнения ТАСС

Андрей Низамутдинов — о том, как стороны бросают пробные камни

Содержание публичной риторики по поводу конфликта на Украине заметно изменилось. Если еще несколько месяцев назад выступления политических деятелей, оценки экспертов и мнения СМИ по поводу перспектив урегулирования отличались широким разнообразием, то в последнее время все дружно заговорили о скором окончании конфликта. Впрочем, "скоро" — понятие неопределенное: одни говорят о трех месяцах, другие называют срок в полгода, третьи, подобно упорно рвущемуся в бой президенту Франции Эмманюэлю Макрону, замечают, что конфликт не завершится "ни сегодня, ни завтра".

Еще больше неопределенности возникает, когда речь заходит о контурах будущего урегулирования. И пока сторонние наблюдатели пытаются вывести формулу со множеством неизвестных, потенциальные участники переговоров заняты тем, что бросают пробные камни и прощупывают позиции друг друга.

Трамп прощупывает почву

Наиболее заметное изменение риторики демонстрирует президент США Дональд Трамп. В пылу предвыборной кампании он хвастливо заявлял, что в случае повторного избрания он тут же "поладит с Путиным" и урегулирует украинский конфликт за 24 часа. Или в крайнем случае до официального вступления в должность. С момента инаугурации прошла неделя, после победы на выборах — без малого три месяца, и что же Трамп? А он все продолжает сводить счеты с побежденным Джо Байденом, то и дело повторяя, что конфликт на Украине не должен был начаться и не начался бы, если бы у него, Трампа, не украли победу на предыдущих выборах. А также — что конфликт можно было бы урегулировать на раннем этапе, избежав тяжелых последствий, но Владимир Зеленский "решил, что он хочет воевать".

Правда, теперь Зеленский, по мнению Трампа, "готов к переговорам по сделке" и "хочет прекращения" конфликта, ведь он "не ангел", а "тот, кто потерял много солдат". Российский президент Владимир Путин "тоже хотел бы прекращения войны" и стремится "заключить сделку". И? Да в общем-то ничего, если не считать повторяемых, как ежедневная мантра, заявлений о том, что "Путин, как я слышал, хочет встретиться" и "я готов встретиться в любое время", "как можно скорее", даже "немедленно". При этом никаких практических действий для организации такой встречи или хотя бы телефонного разговора не видно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого журналисты уже замучили ежедневными вопросами по поводу возможных контактов Путина и Трампа, наверное, устал повторять одно и то же: никаких запросов насчет встречи или разговора по телефону от американской стороны не было, но мы готовы, видимо, американцам требуется время…

Не обошлось и без противоречивых сигналов, что, впрочем, вполне свойственно манере нынешнего хозяина Белого дома. Трамп то не исключал возможность полного прекращения поставок вооружений на Украину, то заявлял, что Киев не останется без американской поддержки; вроде бы соглашался с возможностью отправки западной миротворческой миссии на Украину и тут же принимался требовать от европейцев, чтобы они взяли эту миссию на себя и вообще нарастили помощь Киеву до сопоставимых с Америкой размеров. Также он заверял, что "не хочет навредить России" и "любит русский народ", но тут же грозил ввести "налоги, пошлины и санкции", если РФ откажется от сделки, и требовал завершить конфликт немедленно, иначе "дальше будет только хуже".

Эти его последние высказывания многие в России сочли ультиматумом. Мне же поведение Трампа напомнило Рэдрика Шухарта, героя "Пикника на обочине" братьев Стругацких. Тот, продвигаясь по Зоне, разбрасывал в разные стороны гайки, чтобы проложить безопасный маршрут. Заявления Трампа — это те же гайки, с помощью которых он пытается прощупать реакцию причастных к конфликту сторон — Москвы, Киева, европейских столиц, Пекина; нащупать болевые точки, понять, где есть слабые места, а где можно упереться в стену, — и в результате проложить наиболее верный курс.

Москва спокойна, Киев и Европа на нерве

Похоже, на официальном уровне в России тоже не склонны чрезмерно драматизировать угрозы со стороны нового-старого американского президента. Во всяком случае, российский лидер, отвечая на вопросы после посещения МГУ, отреагировал на слова Трампа очень спокойно, заметив, что его коллега из США — "не только умный, но и прагматичный человек", а потому едва ли станет принимать решения, которые в итоге навредят самой американской экономике. Назвав свои прежние отношения с Трампом "исключительно деловыми", но одновременно и "доверительными", Путин заметил, что у России с нынешней администрацией США может быть достаточно "много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня". Это касается в том числе и украинского конфликта, к переговорам по которому Москва готова. Но, во-первых, Зеленский собственным указом запретил проведение переговоров с РФ. Во-вторых, он нелегитимен, следовательно, "и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными".

Можно сказать, что демонстративно спокойная и сдержанная реакция Путина — это тоже своего рода гаечка: глядите, мы можем двинуться вот в этом направлении, только вы там у себя в Америке сперва подумайте хорошенько, кто, с кем и о чем будет переговариваться. Тем более что нам торопиться некуда: ситуация на поле боя складывается однозначно в нашу пользу, средств для того, чтобы ее переломить, у Киева нет и не предвидится. Поэтому мы будем методично продолжать реализацию целей и задач СВО, а вы действительно задумайтесь, поскольку, как сами заметили, "дальше будет только хуже".

Пока в Москве царит спокойствие, в Евросоюзе — полный раздрай. В последние годы все европейские инициативы на украинском треке исходили от Еврокомиссии, а лидеры и профильные министры стран ЕС лишь штамповали подготовленные в Брюсселе решения по поводу санкций, финансирования поставок вооружений, использования замороженных российских активов и прочего. Эти инициативы Брюссель неизменно согласовывал с Вашингтоном, но после ухода Байдена отлаженный механизм дал сбой: Трамп и его команда подчеркнуто игнорируют Еврокомиссию, и это, по свидетельству газеты Politico, стало "холодным душем" для еврочиновников, которые пребывают в растерянности. "Я бы солгал, если бы сказал, что мы не нервничаем", — привело издание слова одного из таких евробюрократов.

По сведениям испанской газеты El País, Евросоюз обеспокоен тем, что Трамп может напрямую согласовать с Путиным урегулирование конфликта на Украине, отстранив от переговоров ЕС и Киев. Европейцы опасаются, что разработанное новой администрацией США соглашение по урегулированию возложит на Евросоюз все обязанности по финансированию восстановления Украины и предоставлению ей гарантий безопасности, в то время как сами Соединенные Штаты останутся в стороне.

Вдобавок на фоне прихода к власти в США Трампа активизировались, впрочем, без особого эффекта, европейские "диссиденты" в лице Венгрии и Словакии, выступающие против безудержной поддержки Украины. Среди тех, кто настроен эту поддержку всячески продолжать, особенно активен президент Франции. Правда, на родине его рейтинг упал до рекордно низкого уровня 21%, но это не мешает ему вовсю продвигать идею отправки на Украину натовских войск под видом миротворческого контингента. Эту задумку всячески поддерживают прибалты, от которых, впрочем, мало что зависит, тогда как главные союзники в лице Германии и Британии вроде бы не против, но с оговорками.

Если европейцы нервничают, то Зеленский откровенно психует. В последние дни он просто фонтанирует противоречивыми заявлениями, цитировать которые нет смысла, потому что, если отбросить словесную шелуху, все они сводятся к одному: дайте нам еще больше денег и оружия и поскорее примите в НАТО и ЕС. Впрочем, пару его высказываний, касающихся возможных переговоров, все же стоит упомянуть. По поводу указа, запретившего вести переговоры с Россией, просроченный украинский президент пояснил: "Было много теневых политических процессов, вовлечены и наш депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты. <...> Я это остановил. <...> Запретил кому угодно проводить переговоры". Теперь же он "готов двигаться по дипломатическому пути", но для этого надо, чтобы США гарантировали Украине "сильную и необратимую безопасность". Вся надежда именно на США, потому что "сейчас вообще непонятно, будет ли у Европы место за столом" переговоров.

Мрачные предчувствия терзают не только Зеленского. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник привело слова, с которыми к участникам закрытой встречи в Верховной раде обратился глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов): "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины". По словам источника, начальник ГУР "с холодной улыбкой" так произнес свои слова, что "все переглянулись и замолчали".

Простор для фантазий

Мрачное пророчество Буданова заставило вспомнить о сценариях раздела Украина после завершения нынешнего конфликта. Самый мрачный для Зеленского и Ко, а также их западных спонсоров заключается в том, что Украина вообще исчезнет с географических карт: большая часть ее территории вернется в Россию, как, собственно, это было до Октябрьской революции 1917 года, а небольшие западные регионы отойдут Румынии, Венгрии и, возможно, Польше. Впрочем, до столь радикального варианта дело, скорее всего, не дойдет, во всяком случае, Европа и США постараются его не допустить. Наиболее вероятным западные эксперты считают раздел Украины на две части по "корейскому сценарию", впоследствии повторенному во Вьетнаме и означающему не мир, а лишь временное перемирие на неопределенный срок.

Именно этот сценарий включен в состав "100-дневного плана Трампа", изложение которого опубликовало на днях украинское издание "Страна.ua". По его сведениям, этот план, якобы переданный американской стороной европейским дипломатам, а от них попавший на Украину, предусматривает объявление перемирия на Пасху и проведение международной конференции к 9 мая. Она зафиксирует раздел Украины, но при этом Киев сможет не признавать суверенитет России над отошедшими к ней территориями. В НАТО Украину не примут, о чем должно быть официально оглашено на саммите альянса, но продолжат вооружать. Заодно ускоренно примут в ЕС. Оплачивать восстановление Украины будут за счет замороженных российских активов, за это с РФ частично снимут санкции. В общем, обещания в обмен на репарации и контрибуции.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак поспешил назвать публикацию "российским вбросом". Согласиться с теневым правителем Украины можно лишь отчасти: вброс — да, но точно не российский, потому что опубликованный украинским изданием "100-дневный план" — это какой-то, прости, Господи, "Минск-2" с рюшечками и подвывертами. России предлагается согласиться на заведомо невыгодные условия при отсутствии каких-либо гарантий того, что Запад и Киев выполнят свои обещания. Те же Минские соглашения были хотя бы подтверждены резолюцией СБ ООН, но даже это не помешало Киеву, Берлину и Парижу сорвать их выполнение. Как говорится, плавали, знаем.

Надо полагать, в ближайшее время всплывет еще немало разных планов и сценариев, предлагать которые будут не только лишь все, говоря словами небезызвестного деятеля из Киева. А пока Запад будет бросать пробные камни, надеясь сбить нас с толку, Россия продолжит уверенно и методично идти уже проложенным курсом. Время на нашей стороне.

Андрей Низамутдинов