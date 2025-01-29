Эксперты Bloomberg объяснили, почему новая китайская нейросеть DeepSeek посеяла панику на американском рынке ИИ

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Китайская технологическая компания DeepSeek, основанная в 2023 году, всего за год сумела удивить и напугать Силиконовую долину демонстрацией прорывных моделей искусственного интеллекта, которые предлагают производительность, сопоставимую с лучшими чат-ботами мира, но при этом требуют значительно меньших затрат, говорится в недавней статье агентства Bloomberg.

Это ставит под сомнение постулат о том, что будущее ИИ потребует все больше ресурсов для развития. В итоге, в конце января глобальные технологические акции упали из-за ажиотажа вокруг инноваций DeepSeek, так как инвесторы начали осознавать последствия появления на рынке китайской нейросети для американских конкурентов и их поставщиков оборудования.

Касательно последней, DeepSeek была основана Лян Вэньфенгом, главой AI-ориентированного хедж-фонда High-Flyer. Компания разрабатывает открытые модели ИИ, доступные для анализа и улучшения со стороны сообщества разработчиков.

В то же время, одноименное мобильное приложение стало лидером загрузок в США и во всем мире уже в январе, сразу после своего выхода. Как пишут эксперты, оно отличается от других чат-ботов, таких как ChatGPT от OpenAI, тем, что объясняет свою логику перед ответом на запрос. При этом разработчик утверждает, что версия R1 имеет производительность, сравнимую с последними продуктами вышеупомянутой американской компании, но при этом предоставляет открытую лицензию для разработчиков, желающих создавать свои чат-боты на основе этой технологии.

Впрочем, причина паники на американском рынке технологий заключается в другом. В статье говорится, что, хотя китайская компания не раскрывает всех деталей, затраты на обучение и разработку моделей DeepSeek кажутся лишь малой частью того, что требуется для продуктов OpenAI или Meta Platforms Inc (признана в РФ террористической, запрещена*). В итоге, эффективность DeepSeek ставит под вопрос необходимость огромных капиталовложений для приобретения мощных AI-ускорителей, таких как те, что производит Nvidia Corp.

Кроме того, в США вызывает тревогу тот факт, что ранее Вашингтон запретил экспорт высоких технологий, таких как GPU и прочие чипы в КНР, чтобы замедлить развитие сферы ИИ у своего главного конкурента. Однако прогресс DeepSeek указывает на то, что китайские инженеры нашли способы обойти эти ограничения, сосредоточившись на повышении эффективности при ограниченных ресурсах.

Эксперты считают, что успех DeepSeek может заставить такие корпорации, как OpenAI и прочих американских техногигантов, снизить цены на свои продукты, чтобы сохранить свою конкурентоспособность. Кроме того, китайская нейросеть ставит под сомнение огромные расходы компаний, таких как Meta* и Microsoft Corp., каждая из которых вложила $65 миллиардов или больше в развитие инфраструктуры ИИ, если более эффективные модели могут конкурировать с гораздо меньшими затратами.

Всё это уже вызвало серьёзные потрясения на мировых фондовых рынках, когда инвесторы начали продавать акции таких компаний, как Nvidia Corp. и ASML Holding NV, которые пользовались бумом спроса на услуги ИИ. Акции китайских компаний, связанных с DeepSeek, таких как Iflytek Co., наоборот, выросли, что может свидетельствовать о перетоке капитала.