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Военное обозрение

Глава МИД Франции назвал сроки прибытия на Украину первой партии французских истребителей Mirage 2000-5F

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Источник изображения: topwar.ru

Франция в ближайшее время поставит Украине обещанные истребители Mirage 2000-5F, первая партия самолетов уже готовится к отправке. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

В скором времени в небе Украины появятся французские истребители Mirage 2000-5, первые самолеты французы обещают передать Киеву в конце марта, т.е. до начала второго квартала этого года. По количеству истребителей в первой партии информации нет, но ранее сообщалось, что все самолеты Украина сразу не получит. Предположительно, их разобьют на две или три партии в зависимости от общего количества, первую передадут в марте, остальные в течение года.

Французские Mirage будут в ближайшее время в украинском небе (...) в конце первого квартала.

- заявил Барро.

Вероятней всего, французские Mirage 2000-5F, как и американские F-16, Киев спрячет где-нибудь на западе страны, чтобы они не столкнулись с российскими. Предполагается, что их будут применять для ударов по российской территории, поскольку перед отправкой на Украину несколько истребителей должны пройти модернизацию, в рамках которой они получат возможность применять оружие для ударов по наземным целям, так как данная модификация истребителя предназначена только для ведения воздушных боев. В частности, самолет получит возможность нести и запускать французскую крылатую ракету SCALP-EG.

Как ранее сообщалось, французы уже подготовили для Киева пилотов, способных эксплуатировать старые французские самолеты.

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Украина
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Продукция
F-16
Mirage-2000
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