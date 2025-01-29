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Интерфакс-АВН

Российская орбитальная группировка должна достигнуть 650 аппаратов к 2030 году - глава "Роскосмоса"

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Изображение радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА"
Изображение радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА".
Источник изображения: Роскосмос

Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что спутниковая группировка России должна составлять около 650 космических аппаратов к 2030 году.

Борисов сообщил, что в 2025-2030 годах в России приступят к реализации национального проекта "Развитие многоспутниковой орбитальной группировки", в него войдут пять федеральных проектов.

"Цель проекта - создать к 2030 году многоспутниковую группировку из примерно 650 аппаратов", - сказал Борисов во вторник на пленарном заседании 49-х Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева ("Королевские чтения").

По его словам, если частные компании будут "активно участвовать в этом процессе, эта цифра безусловно должна вырасти".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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