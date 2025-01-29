МИД: более 2,2 тыс. россиян убиты или ранены западными боеприпасами в 2024 году

Всего за 12 месяцев украинскими вооруженными формированиями по российским гражданским объектам было выпущено не менее 87,9 тыс. боеприпасов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Боеприпасами западного производства за минувший год были убиты или ранены более 2 200 мирных жителей России, заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Всего за 12 месяцев 2024 года украинскими вооруженными формированиями по российским гражданским объектам было выпущено не менее 87 885 боеприпасов, - информировал дипломат. - Более 40% пострадавших мирных граждан, или более 2 200 человек, были убиты или ранены осколками снарядов, произведенных в США, Германии или Южной Корее и оплаченных из денег налогоплательщиков 18 западных государств".

В среднем, уточнил Мирошник, это по 240 ударов ежесуточно с использованием всего доступного арсенала вооружений, поставляемых Западом за средства налогоплательщиков. Посол по особым поручениям МИД РФ указал, что наибольшую активность в поиске и закупке снарядов по всему миру, чтобы те убивали население в российских регионах, проявила Чехия. "Сегодня у президента Чехии есть возможность отчитаться о своих достижениях по организации убийства мирных граждан, как, впрочем, и у ряда других руководителей западных государств, спонсирующих убийства гражданского населения украинскими боевиками", - констатировал дипломат.

"Самым смертоносным и калечащим вооружением, используемым Вооруженными силами Украины в отношении гражданского населения, являются артиллерийские снаряды натовского калибра 155 мм с осколочной, фугасной и кассетной боевой частью", - сообщил он.

На втором месте среди вооружений, чаще всего применяемых для убийства и нанесения увечий гражданским лицам, находятся беспилотные летательные аппараты (БПЛА), продолжил Мирошник. "Доля пострадавших от ударов БПЛА мирных жителей к концу года увеличилась вдвое, почти каждый третий пострадавший гражданский. В течение года от ударов беспилотников пострадал как минимум 1 481 мирный житель, из них 1 271 получил ранения, в том числе 44 ребенка. 210 человек от ударов украинских БПЛА погибли, в том числе 11 детей", - привел данные дипломат.

"В случаях нападений на мирных граждан с использованием дронов боевики чуть ли не заглядывали в глаза своим жертвам, нанося смертельные удары", - акцентировал внимание посол по особым поручениям МИД России.