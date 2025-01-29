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Военное обозрение

Норвегия поставит Украине десять новых систем ПВО NASAMS в рамках нового соглашения

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Источник изображения: topwar.ru

Норвегия планирует передать Украине десять новых систем NASAMS на общую сумму 3 млрд долларов. Это следует из документов норвежской компании Kongsberg, ставших доступными благодаря хакерской атаке. Об этом сообщает ТГ-канал Mash.

Как пишет канал, российский хакер PalachPro в одиночку положил сайт компании Kongsberg, откуда стало известно о подписанном в начале января этого года соглашении, в рамках которого норвежцы обязались поставить Киеву десять систем ПВО NASAMS на 3 млрд. долларов, а также выделить 66 млн. долларов в качестве финансовой помощи, направив их на разработку антидроновых систем.

Со стороны Украины договор подписал министр обороны Рустем Умеров, содержимое документа официально не раскрывалось, сообщений о соглашении не было. Также стало известно, что данные системы ПВО, включая четыре пункта управления, должны разместиться на территории Харьковской области, чтобы закрыть небо для российских самолетов, достающих авиабомбами с УМПК до самого Харькова.

На сегодняшний день системы ПВО NASAMS прикрывают Одессу, Киев, Николаев, а также некоторые объекты в Херсонской и Запорожской области. ЗРК способен поражать воздушные цели на дальности от 20 до 180 км, по высоте — 21 км.

Зеленский неоднократно требовал от своих союзников поставок дополнительных систем ПВО типа американского ЗРК Patriot или норвежского NASAMS, т.е. способных перехватывать ракеты. Однако Запад в основном отказывал, поскольку «лишних» систем ПВО ни у кого нет.

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