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Интерфакс-АВН

ЕС и НАТО решили публично не комментировать стремление Трампа взять под контроль Гренландию - СМИ

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Гренландия
Гренландия.
Источник изображения: © AP Photo / John McConnico, File

Страны ЕС тайно обсуждают с Гренландией добычу ресурсов

Лондон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Страны ЕС и НАТО решили отказаться от публичного обсуждения слов президента Дональда Трампа о планах присоединить Гренландию к США, но за закрытыми дверями Евросоюз изучает варианты укрепления отношений с Гренландией в сфере добычи ресурсов, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"ЕС и НАТО приняли обет молчания по вопросу Гренландии после того, как Дания попросила союзников воздержаться от реакции на угрозы Дональда Трампа захватить остров", - информирует FT.

По данным источников издания, тактика Копенгагена с избеганием публичной конфронтации с Трампом "тесно координировалась с НАТО и ЕС".

"Мы считаем, что подход "око за око" бесполезен. Но мы все придерживаемся основных принципов, таких как национальный суверенитет и территориальная целостность, которые должны соблюдаться. Мы готовы, и датчане это знают, подтвердить это при необходимости", - заявил изданию высокопоставленный чиновник ЕС.

Кроме того, по данным источников FT, "за кулисами высокопоставленные чиновники в Брюсселе, Копенгагене и Нууке обсуждают, как ЕС мог бы укрепить сотрудничество с Гренландией в области энергетики и добычи важнейших видов сырья".

"Сейчас проводится большая скрытая работа, направленная на то, чтобы понять, как мы можем укрепить сотрудничество с Гренландией", - приводит FT слова одного из источников.

Издание также отмечает, что некоторые официальные лица в ЕС "выразили обеспокоенность по поводу того, сможет ли Европа предложить сколько-нибудь серьезный ответ на угрозы Трампа в отношении Гренландии".

В ночь на вторник министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что Дания усилит оборону Гренландии и инвестирует в оборону Арктического региона примерно 2 млрд евро.

На прошлой неделе FT со ссылкой на источники сообщило, что в середине января состоялся телефонный разговор между Трампом и премьером Дании Метте Фредериксен, который продемонстрировал радикальные разногласия между сторонами.

По словам собеседников издания, Трамп настаивал, что он настроен серьезно на присоединение Гренландии к США. До беседы многие официальные лица в Европе полагали, что заявления Трампа по Гренландии - тактический ход, чтобы добиться большего влияния в отношении острова.

В то же время в офисе премьера Дании сообщили, что Фредериксен сказала Трампу, что жители Гренландии будут сами решать свое будущее, а Копенгаген желает сделать больше для усиления безопасности в Арктике. Однако, напоминает FT, после разговора она собирала совещание глав датских компаний, чтобы обсудить угрозы Трампа, в том числе ввести тарифы против Дании.

В свою очередь в Совете национальной безопасности США заявили, что "Трамп ясно выразился насчет важности безопасности Гренландии для США в то время, как Китай и Россия вкладывают значительные инвестиции в регион Арктики". Представитель Совбеза добавил, что Трамп не только хочет защитить интересы Вашингтона в Арктике, но и "работать с Гренландией с целью гарантировать взаимное процветание обеих наций".

Трамп ранее не стал отрицать возможность использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

В Гренландии уже есть космическая база США "Питуффик". Остров считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей через воды региона, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы.

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Дания
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Россия
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Трамп Дональд
Проекты
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