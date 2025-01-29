В британских ВМС по решению короля переименовали подводную лодку, чтобы «не обижать французов»

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В Британии разгорелись споры после решения короля переименовать седьмую атомную подводную лодку класса Astute, которая должна поступить в распоряжение Королевских ВМС в 2026 году. Изначально планировалось, что субмарина получит имя HMS Agincourt в честь знаменитой победы англичан над французами в битве при Азенкуре в 1415 году, которая стала одним из ключевых событий Столетней войны. Однако 26 января 2025 года Королевский флот объявил, что подлодка будет названа HMS Achilles, пишет European Security and Defence.

В материале говорится, что это решение было инициировано королем и одобрено лейбористским правительством. Его обоснованием стало 80-летие со дня окончания Второй мировой войны в Европе и на Тихом океане. В частности, речь идет о Дне Победы в Европе (VE Day) 8 мая 1945 года и Дне Победы над Японией (VJ Day) 15 августа 1945 года.

Тем не менее, многие восприняли это решение как проявление избыточной политической корректности, направленной на избежание возможных обид со стороны Франции, учитывая исторический контекст имени Agincourt.

Бывшие министры обороны от Консервативной партии Грант Шаппс и сэр Гэвин Уильямсон выразили резкое недовольство переименованием. Шаппс назвал это решение «очередным шагом к стиранию британской истории», а Уильямсон подчеркнул, что подобные действия подрывают национальную идентичность.

В свою очередь, отставной контр-адмирал Крис Парри в интервью Times Radio заявил, что переименование является «безумием политической корректности и идеологии». Он также отметил, что французы не переименовывают вокзал Аустерлиц в Париже, чтобы не задеть чувства немцев, и выразил опасения, что в будущем могут быть пересмотрены и другие исторические названия, такие как Ватерлоо или Трафальгарская площадь.

В ответ на обрушившуюся критику, представители Королевского флота заявили, что имя Achilles имеет глубокие исторические корни и связано с шестью предыдущими кораблями, участвовавшими в значимых сражениях. Среди них – битва у Ла-Платы в 1939 году, где британские силы одержали победу над немецким тяжелым крейсером Admiral Graf Spee, и операция на Окинаве в 1945 году, которая стала одной из ключевых кампаний на Тихоокеанском театре военных действий.