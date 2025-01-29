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Военное обозрение

«Недофинансирование может ударить по системе ядерного сдерживания»: сотрудники крупного британского военного подрядчика планируют начать забастовку

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Источник изображения: topwar.ru

Работники британского военного подрядчика Serco готовятся к забастовке из-за изменений условий контракта, который заключен между ними и Королевским флотом Великобритании. В этом году истекает срок предыдущего продления, которое состоялось в 2022 году. В новом же документе, который руководство ВМС готовит к подписанию, бюджет существенно сокращен по сравнению с предыдущим.

Эксперты утверждают, что такая «экономия» может привести к сокращению важнейшей поддержки британского ядерного сдерживания. Представители профсоюза Prospect заявили, на забастовку, запланированную в Великобритании на февраль 2025 года, выйдет около 25 процентов рабочих морского сегмента Serco.

Профсоюз Prospect хочет, чтобы незамедлительно было приостановлено обсуждение 10-летнего контракта, который удешевит существующую сделку Serco с флотом на 1,2 млрд фунтов стерлингов. В морской отрасли Serco задействовано на данный момент около шестисот человек. По текущему контракту Serco управляет 91 судном, которое предоставляет такие услуги, как перевозка персонала и перемещение более крупных судов для ремонта и техобслуживания, включая атомные подводные лодки и авианосцы Великобритании.

Услуги, охватываемые этим контрактом, имеют важное значение для национальной безопасности и для постоянного сдерживания на море. Сейчас стоит остановиться и переосмыслить ситуацию, чтобы избежать дорогостоящей и опасной ошибки. Постоянное сдерживание на море Великобритании включает в себя ротационный флот ядерных подводных лодок с баллистическими ракетами, при этом в море в любой момент времени должна находиться по крайней мере одна подводная лодка.

— сказала Сью Фернс, старший заместитель генерального секретаря Prospect.

Лидеры профсоюза приводят следующие доводы в поддержку своего протеста. Безусловно, сокращение бюджета контракта сократит и штат сотрудников, ну и как следствие – объем выполняемых функций. А это не может не повлиять, в том числе и на безопасность страны, которая осуществляется флотом ядерных субмарин.

В будущем, когда у руководства, в случае подписания данного «ущербного» контракта, возникнет осознание необходимости дофинансирования и возврата к прежним условиям – возникнет ещё одна трудность. На то, что бы восполнить квалифицированный штат – уйдет много времени. Сократить можно людей за несколько дней, а вот сформировать команду профессионалов – потребуются годы.

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Страны
Великобритания
Проекты
Авианосец
Ядерный щит
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