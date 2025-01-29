Трамп выполнил предвыборное обещание, подписав указ о разработке национальной системы ПРО «Железный купол»

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Территорию Соединенных Штатов накроют зонтиком противоракетной обороны, Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы ПРО. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп выполнил свое предвыборное обещание и подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны, названной им «Железный купол». Сделал он это в самолете во время перелета из штата Флорида, где выступал на съезде республиканской фракции в конгрессе, в штат Мэриленд.

Несмотря на свое название «Железный купол», речь идет не об израильской системе, просто взято аналогичное название. Как заявлял сам Трамп, новая система ПРО должна защитить США от российских и китайских ракет, в первую очередь гиперзвуковых. Сама система должна быть разработана американцами и производиться внутри страны, а не закупаться за ее пределами. Что в итоге получится, узнаем через несколько лет, если это не будет очередной распил выделенных средств.

Я отдам приказ нашим военным начать строительство великого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью производиться в США.

- заявил 47-й президент США.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что планируемая к разработке и развертыванию система ПРО «Железный купол» должна будет не только перехватывать гиперзвуковые ракеты, но и сбивать беспилотники.