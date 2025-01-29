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Интерфакс-АВН

Дания усилит оборону Гренландии и инвестирует в оборону Арктического региона 14,6 млрд крон

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Собаки у дома в Кулусуке, Гренландия
Собаки у дома в Кулусуке, Гренландия.
Источник изображения: © AP Photo / Felipe Dana

Хельсинки. 28 января. ИНТЕРФАКС - Дания усилит оборону Гренландии и инвестирует в оборону Арктического региона 14,6 млрд крон (примерно 2 млрд евро).

"Дания инвестирует 14,6 млрд крон, или около 2 млрд евро, в оборону арктического региона, то есть Гренландии, Северного Ледовитого океана и Северной Атлантики", - заявил в понедельник на пресс-конференции министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, о чем сообщает портал телерадиовещания Финляндии со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.

Ведущие партии достигли соглашения, отметил он.

По словам Поульсена, среди прочего на эти деньги можно будет купить три новых арктических военных корабля и два беспилотника дальнего действия. Дания также расширяет спутниковое и наземное наблюдение. Гренландцам будут активнее предлагать обучение в кризисных ситуациях для защиты суверенитета острова.

Первые корабли могут быть готовы через пять или шесть лет, они заменят старые корабли, которые сейчас используются.

Поульсен сообщил, что объявленные инвестиции - это только начало, и ожидается, что к лету партии договорятся о дополнительном финансировании.

На пресс-конференции министр обороны не стал прямо отвечать на вопрос о том, будет ли достаточно новых усилий Дании, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа.

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