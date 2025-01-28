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Военное обозрение

«Попались в сети»: против дронов противника бойцы группировки «Запад» ВС России применили беспилотники с сеткомётами

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военнослужащие продолжают совершенствовать методы борьбы с беспилотной авиацией противника. Так, против дронов противника бойцы 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской армии группировки «Запад» применили малые беспилотники с сеткометами.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» против беспилотной авиации противника в воздухе применили малые дроны с установленными на них сеткометами

- сказано в сообщении.

Такая тактика была применена в зоне боевых действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Несколько летательных аппаратов противника «попались в сети» к нашим беспилотникам. Российский дрон приближался к украинскому сверху и задействовал сеткомет. Вражеский аппарат запутывался винтами в сети и падал на землю.

Сети полностью охватывают дроны боевиков ВСУ и блокируют вращение их воздушных винтов, после чего те падают на землю

- пояснили военные.

Сам процесс такой «охоты» был зафиксирован на кадрах объективного контроля.

Источник изображения: topwar.ru

В Минобороны РФ отметили, что российские беспилотные летательные аппараты патрулируют воздушное пространство на передовой. Это делается с целью обнаружения вражеских БПЛА, оснащенный системами сброса различных боеприпасов и взрывных устройств.

В зоне СВО наши бойцы продолжают успешно уничтожать технику и личный состав противника. К примеру, сегодня в районе Часова Яра танковый экипаж Т-80БВ уничтожил в бою танк и БМП украинских военных.

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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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