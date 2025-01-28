Экс-главком ВСУ заявил, что РФ полностью покрыла расходы на СВО, взяв под контроль половину ресурсов Украины

Источник изображения: topwar.ru

Россия к настоящему моменту взяла под свой контроль половину всех ресурсов Украины. Об этом заявил экс-главком ВСУ Виктор Муженко. По его словам, этот факт позволил Москве покрыть все свои расходы на проведение специальной военной операции.

Россия захватила половину ресурсов Украины, что позволило ей полностью покрыть расходы на ведение боевых действий

– посетовал Муженко.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что отставной украинский военачальник уже не в первый раз говорит об этом. Еще в конце прошлого года он в интервью западным СМИ призывал не допустить заморозки конфликта, поскольку этот факт оставит под контролем РФ территорию Донбасса.

Донецкая, Луганская, части Запорожской области и Херсонская - это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов... Были там разные оценки. Там больше 20 – 25 триллионов долларов

– сокрушался Виктор Муженко.

Стоит отметить, что аналогичную точку зрения высказывали и другие эксперты. В частности, в Ассоциации сталелитейщиков Украины признавали, что переход под контроль ВС РФ шахтоуправления «Покровское» фактически ставит крест на сталелитейной промышленности страны.

Добавим, что в настоящее время в Киеве бьют тревогу относительно возможного наступления ВС РФ на Днепропетровскую область, которая является важнейшим с точки зрения промышленности регионом Украины.