Источник изображения: topwar.ru
Россия к настоящему моменту взяла под свой контроль половину всех ресурсов Украины. Об этом заявил экс-главком ВСУ Виктор Муженко. По его словам, этот факт позволил Москве покрыть все свои расходы на проведение специальной военной операции.
– посетовал Муженко.
Источник изображения: topwar.ru
Стоит отметить, что отставной украинский военачальник уже не в первый раз говорит об этом. Еще в конце прошлого года он в интервью западным СМИ призывал не допустить заморозки конфликта, поскольку этот факт оставит под контролем РФ территорию Донбасса.
– сокрушался Виктор Муженко.
Стоит отметить, что аналогичную точку зрения высказывали и другие эксперты. В частности, в Ассоциации сталелитейщиков Украины признавали, что переход под контроль ВС РФ шахтоуправления «Покровское» фактически ставит крест на сталелитейной промышленности страны.
Добавим, что в настоящее время в Киеве бьют тревогу относительно возможного наступления ВС РФ на Днепропетровскую область, которая является важнейшим с точки зрения промышленности регионом Украины.